更多編輯台推薦新聞：
春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者
國際

雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

「布袋候鳥季元年」揭序幕 打造西南沿海旅遊熱點

2023/3/19 17:33（3/19 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲嘉南國家風景區管理處與嘉義縣政府共同推動「候鳥經濟」，19日在布袋鹽田濕地舉辦「2023布袋候鳥季元年」活動，嘉義縣長翁章梁（右4）、雲嘉南國家風景區管理處長陳煜川（左3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 112年3月19日
雲嘉南國家風景區管理處與嘉義縣政府共同推動「候鳥經濟」，19日在布袋鹽田濕地舉辦「2023布袋候鳥季元年」活動，嘉義縣長翁章梁（右4）、雲嘉南國家風景區管理處長陳煜川（左3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 112年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）布袋鹽田濕地保育有成，今年黑面琵鷺棲息數量創新高，雲嘉南國家風景區管理處與嘉縣府推動「候鳥經濟」，今天舉辦「布袋候鳥季元年」活動，要將濕地打造成西南沿海旅遊熱點。

雲嘉南國家風景區管理處與嘉義縣政府，今天舉辦「布袋候鳥季元年~聽春語．看春羽」，邀請鄉親到布袋濕地生態園區賞鳥，觀察換上繁殖羽的多種候鳥，還可以進行布袋輕旅行，了解當地鹽業歷史與人文故事。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，隨著鹽田濕地越來越多候鳥聚集，尤其黑面琵鷺棲息數量創新高，政府開始思考該以何種角度與鳥類共存，最終決定推動「候鳥經濟」，以不干預鳥類棲息為前提，推廣賞鳥活動、宣導生態保育。

雲嘉南管理處長陳煜川說，目前正在與NGO組織研擬「騎腳踏車漫遊濕地」輕旅行，一邊欣賞沿海風景，一邊觀賞岸邊候鳥，吸引更多鄉親前來布袋旅遊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府指出，嘉義布袋濕地早期為鹽田，因產業變遷而在2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地環境，2007年內政部營建署評定為國家級重要濕地，串聯西南沿海濕地，成為台灣西岸重要的生態廊道。

高雄野鳥學會1月19日公布2023年「台灣新年數鳥嘉年華」活動，在嘉義縣布袋樣區紀錄到水鳥3萬4000多隻，數量全台第一；另外，黑面琵鷺普查紀錄最高峰為1429隻，此處儼然成為愛鳥人士的賞鳥勝地。（編輯：黃世雅）1120319

#翁章梁
#陳煜川
#鹽田濕地
翁章梁
嘉縣馬稠後智慧園區開工 要實現數位淨零轉型台水辦嘉義水情簡報 估供水至5月底無虞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族