「布袋候鳥季元年」揭序幕 打造西南沿海旅遊熱點

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雲嘉南國家風景區管理處與嘉義縣政府共同推動「候鳥經濟」，19日在布袋鹽田濕地舉辦「2023布袋候鳥季元年」活動，嘉義縣長翁章梁（右4）、雲嘉南國家風景區管理處長陳煜川（左3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 112年3月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）布袋鹽田濕地保育有成，今年黑面琵鷺棲息數量創新高，雲嘉南國家風景區管理處與嘉縣府推動「候鳥經濟」，今天舉辦「布袋候鳥季元年」活動，要將濕地打造成西南沿海旅遊熱點。

雲嘉南國家風景區管理處與嘉義縣政府，今天舉辦「布袋候鳥季元年~聽春語．看春羽」，邀請鄉親到布袋濕地生態園區賞鳥，觀察換上繁殖羽的多種候鳥，還可以進行布袋輕旅行，了解當地鹽業歷史與人文故事。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，隨著鹽田濕地越來越多候鳥聚集，尤其黑面琵鷺棲息數量創新高，政府開始思考該以何種角度與鳥類共存，最終決定推動「候鳥經濟」，以不干預鳥類棲息為前提，推廣賞鳥活動、宣導生態保育。

雲嘉南管理處長陳煜川說，目前正在與NGO組織研擬「騎腳踏車漫遊濕地」輕旅行，一邊欣賞沿海風景，一邊觀賞岸邊候鳥，吸引更多鄉親前來布袋旅遊。

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縣府指出，嘉義布袋濕地早期為鹽田，因產業變遷而在2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地環境，2007年內政部營建署評定為國家級重要濕地，串聯西南沿海濕地，成為台灣西岸重要的生態廊道。

高雄野鳥學會1月19日公布2023年「台灣新年數鳥嘉年華」活動，在嘉義縣布袋樣區紀錄到水鳥3萬4000多隻，數量全台第一；另外，黑面琵鷺普查紀錄最高峰為1429隻，此處儼然成為愛鳥人士的賞鳥勝地。（編輯：黃世雅）1120319