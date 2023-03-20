南投縣府盼管理中興新村部分公設 發揮最大效益

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣長許淑華今天拜會國發會中興新村活化專案辦公室，爭取部分公共設施、宿舍區交給南投縣政府管理使用，讓設施發揮最大效益，許淑華強調，這項建議並非為增加縣府財產。

中興新村位於南投市，由國家發展委員會中興新村活化專案辦公室維運管理，積極辦理活化工作。部分業務與南投縣政府、南投市公所有關，許淑華、南投市長張嘉哲等人今天率相關主管拜會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴，爭取中興新村宿舍及部分公共設施撥給南投縣政府管理使用，同時對區內垃圾清理交流意見。

許淑華透過縣府新聞稿表示，她從擔任市長、立委一直很關心中興新村活化發展，這次拜會向國發會提出部分公共設施可移交縣府，如中興會堂、羽球館、公有市場、青少年活動中心、小巨蛋、游泳池、幼兒園等，由縣府管理，減輕國發會負擔、讓設施發揮最大效益。

許淑華說，另也希望部分宿舍區讓縣府辦理撥用，作為「多元社會住宅或以租代護、中興駐村生活家、親子故事館與親子遊戲館、背包客棧、中興新村旅遊資訊中心」等用途，一方面維護現住戶權益，同時也可解決空屋問題，讓中興新村獲得更有效活化與利用。

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許淑華表示，縣府爭取撥用或代管中興新村相關公共設施及宿舍，並非為增加縣府財產或擴大版圖，而是有責任為地方發聲、反映居民意見，並協助中央解決中興新村閒置問題，藉由縣府協調整合地方與中央間歧見，盼讓中興新村早日全面活化振興，共創多贏局面。

對於許淑華建議，吳文貴表示，公共設施部分將盡力協助縣府，至於宿舍區，目前因部分住戶仍是合法居住，部分屬占用戶、部分是空屋閒置，因牽涉層面廣且涉及相關法規，處理較複雜，需進一步釐清，但後續仍可透過各項配套尋求未來可能處置方式。（編輯：謝雅竹）1120320