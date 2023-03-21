國際劍道交流大會3/25登場 9國好手高雄切磋武藝

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2023年國際城市劍道文化交流大會25、26日將分別在高雄武德殿、中山大學體育館登場，預計吸引日、美、韓等9國超過300人齊聚高雄，展現日本武士道精神。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月21日

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）2023年國際城市劍道文化交流大會將於25、26日在高雄武德殿、中山大學登場，高雄市文化局長王文翠表示，預計吸引日、美、韓等9國超過300名選手齊聚高雄，可一睹日本武士道精神。

劍道交流大會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，王文翠說，舉辦場地武德殿不同於一般人對古蹟的想像，不只是武道場，更是國際型城市文化交流的平台。

文化局發布新聞稿指出，大會集結9個國家城市，共140多名外國選手、180多名台灣選手切磋劍道，這也顯示高雄武德殿的成長與蛻變。

王文翠表示，日本兵法二天一流劍術的始祖宮本武藏第11代宗家陳信寰，長久以來與台灣劍道聯盟會、日本台灣交流協會高雄事務所合作推廣國際交流，讓劍道文化從亞洲城市交流漸成為國際盛事，增進台灣國際能見度。

武德殿1924年完工，屬日治時期高雄州廳級的武道館，1999年經指定為市定古蹟。文化局表示，為保存維護古蹟場域精神，2004修復完工後，陳信寰駐館傳授武道，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟。

文化局表示，武德殿所在的位置是日治時期高雄第一個現代化新市街「哈瑪星」，不只文化資產密集，又鄰近捷運、輕軌，交通便利，遊賞哈瑪星最適合漫步巷弄間，文化局不定期舉辦活動，串連武德殿、愛國婦人會館，至哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行及新濱町一丁目連棟紅磚街屋等文化資產景點。

哈瑪星貿易商大樓現正展出「印刷主題微型展」，為歡迎國際劍友和參觀民眾，3月25至27日凡出示賽事相關照片，可免費體驗DIY拓印明信片一次。（編輯：唐聲揚）1120321