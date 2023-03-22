屏東推青年5心政策 提供青創見習等輔導

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屏東縣政府22日邀請屏東縣青年農客松提案競賽銀獎團隊「風起雲詠」成員分享作品「很高樹認識你」（圖）創作理念。團隊與甫獲得「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」冠亞軍的銀獅農場田區實作，為高樹打造新吉祥物「旺寶」農田藝術。（屏東縣政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月22日

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（中央社記者林巧璉屏東縣22日電）屏東縣政府今天公布「青年5心」政策，提供青年就創業一站式服務、地方創生見習2個月、3大領域創新提案競賽、4大類主題培才課程、5大產業青創空間等創業、創新輔導。

屏東縣勞動暨青年發展處處長李雨蓁今天化身為門派掌門人，她說，今年整合原有青年政策再升級，以問事派、勸生派、搞事派、鬼才派、闖蕩派等青年5大門派，創建全新青年「最5心」政策，號召有志青年加入。

屏東縣政府發布新聞稿表示，5大門派分別對應，「問事派」青年就創業一站式服務、「勸生派」地方創生見習2個月、「搞事派」3大領域創新提案競賽、「鬼才派」4大類主題培才課程、「闖蕩派」5大產業青創空間等輔導。

縣政府表示，期待青年修煉所喜好的門派，透過學習累進實力，由縣府從旁協助輔導，讓青年在就創業、創新思考方向皆能學有所成。

勞青處表示，「5心級」服務已就緒，將提供青年全方位就業諮詢與創業輔導資源。暑假期間除延續公部門暑期工讀見習外，另擴大邀請20個在地青年組織提供2個月見習機會。

在3大領域創新提案競賽部分，包含智慧農業、數位科技、旅遊創新，共有新台幣100萬元的補助。4大主題人才培訓課程搭配縣府5處青創空間，將舉辦150場，900小時的培訓課程。

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縣府也邀請屏東縣青年農客松提案競賽銀獎團隊「風起雲詠」成員分享作品「很高樹認識你」的創作理念。團隊與甫獲得「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」冠亞軍的銀獅農場田區實作，為高樹打造新吉祥物「旺寶」農田藝術創作。

「風起雲詠」團隊說，創作靈感來自台灣文創商品茄芷袋，搭配淘氣的旺寶，佇立於田間和民眾熱情打招呼。農田變成鮮豔可愛的藝術創作，也呼應設計主題「很高樹認識你」。（編輯：謝雅竹）1120322