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孫曉雅訪屏東 周春米盼更多資源助產業開發

2023/3/23 17:32（3/23 19:16 更新）
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美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）23日拜會屏東縣長周春米（右），針對社會福利、台美經貿、國際關係、資通安全等議題交流。（屏東縣政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）23日拜會屏東縣長周春米（右），針對社會福利、台美經貿、國際關係、資通安全等議題交流。（屏東縣政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日
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（中央社記者林巧璉屏東縣23日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天拜會屏東縣長周春米，針對社會福利、台美經貿、國際關係、資通安全等議題交流。周春米表示，希望有更多資源投資屏東的園區和產業開發。

屏東縣政府發布新聞稿表示，孫曉雅今天偕同高雄分處長黃東偉及團隊成員拜會屏東縣政府。除感謝周春米熱情接待外，孫曉雅也期盼攜手協助雙邊合作，串起南台灣民眾跟美國的連結。

周春米指出，自己上任百日內設立長期照護處，將原有的二級機關長照中心提升至一級機關，除用更專業及全面資源照顧長輩外，最重要的是能分擔家庭照顧者，讓家人有喘息空間。

周春米表示，在前縣長潘孟安的8年社會福利建設基礎上，目前屏東65歲以上長輩已達19.58%，全縣共443村里，社區長輩關懷據點將近400個，縣府團隊在照顧長輩方面相當穩定。

在拓展台灣國際空間方面，周春米說，未來將與東歐、北歐國家建立更穩定的交流，許多歐洲國家與屏東一樣都以農業為主，期待未來在農產品能有更多交流。

會後周春米也和孫曉雅分享為縣府女性一級主管拍攝的三八婦女節海報。孫曉雅說，照片拍得很有趣，她也分享美國在台協會員工一起穿上紫色衣服合影留念。（編輯：龍柏安）1120323

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