新北提供雲林智慧社區APP 電子化管理服務

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府今天同意提供「智慧社區APP」給雲林縣府使用，讓雲林縣社區管理的包裹收發、社區公告、瓦斯填報及居民問卷投票等功能，都可電子化服務，讓智慧城市共推創新應用。

雲林縣長張麗善今天率縣府團隊至新北政府交流「智慧城市推動成果」，市長侯友宜率市府團隊出席與會交流討論；張麗善下午並率團參訪新北消防局的全災型智慧化指揮監控平台（EDP）、災訊E點通、交通控制中心、交通戰情室及新店寶高智慧產業園區。

新北市府研考會綜合規劃組長王建堯接受中央社記者電訪表示，各縣市都有智慧化指揮監控平台，但新北的全災型智慧化指揮監控平台，整合水利、警察即時監視影像系統、交通路況、天氣雨量等資訊，讓訊息更全面化、即時化、立體化、視覺化，有助於決策者救災時更精準判斷。

市府消防局長李清安表示，整合中央與地方防救災系統及監測資料，介接整合超過90項防救災資料集，與累積約900萬筆防救災監控數據，並建置颱洪災情預警系統。

王建堯說，雲林縣府對這套系統勤做筆記與詢問，後續雙方團隊將持續深化交流；另外，新北市也同意提供「智慧社區APP」給雲林縣府與當地社區加入使用，升級社區管理電子化服務，將來社區管委會收發包裹、公告等可電子化管理，讓數位創新應用落實在市民日常生活。

侯友宜致詞時表示，雲林有80萬鄉親北漂新北，感謝雲林農友每星期供應75公噸有機及產銷履歷蔬菜，給新北的中小學及幼兒園食用，佔比高達77%。

他說，近日雲林的高麗菜等蔬果供過於求，已請新北市果菜公司自3月至清明節期間，協助銷售700公噸雲林縣高麗菜，共度難關。

張麗善致詞表示，期待透過智慧城市的相關創新應用，讓數位零距離，此行，最主要的是與新北市建構數位城市交流，為兩個城市共好而努力。（編輯：張銘坤）1120323

雲林縣長張麗善（前右3）23日率縣府團隊到新北市政府交流「智慧城市推動成果」，與市長侯友宜（前左4）合影。張麗善表示，期待透過智慧城市的相關創新應用，讓數位零距離。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日

雲林縣長張麗善23日率縣府團隊到新北市政府交流「智慧城市推動成果」，並瞭解新北市消防局的全災型智慧化指揮監控平台（EDP）、災訊E點通等運作。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月23日