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水氣接近 台南、高雄人工增雨盼催增春雨效益

2023/3/25 21:50（3/25 22:01 更新）
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中央氣象局預報台灣附近環境水氣多，各地易有雨，25日傍晚起雲層逐漸接近南部集水區，南水局及農水署高雄管理處把握機會，晚間同步在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區進行人工增雨作業，期望催增春雨鋒面效益。（南水局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月25日
中央氣象局預報台灣附近環境水氣多，各地易有雨，25日傍晚起雲層逐漸接近南部集水區，南水局及農水署高雄管理處把握機會，晚間同步在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區進行人工增雨作業，期望催增春雨鋒面效益。（南水局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月25日
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）中央氣象局預報台灣附近環境水氣多，南水局及農水署高雄管理處把握難得降雨機會，今天晚間在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區人工增雨，期望催增春雨鋒面效益。

中央氣象局預報台灣附近環境水氣多，各地易有雨，自傍晚起雲層逐漸接近南部集水區，南水局及農水署高雄管理處把握難得降雨機會，今天晚間8時10分同步在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區進行人工增雨作業，期望增加曾文水庫、南化水庫蓄水量及提升高屏溪流域河川流量，為台南及高雄添增水資源。

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經濟部水利署南區水資源局發布新聞稿表示，目前正值天氣變化快速的春季，南水局將持續視氣象變動資訊，掌握施作人工增雨黃金時機；但枯旱情況尚未解除，南水局除投入抗旱應變外，也密切關注天候變化，向老天多爭取水資源，並嚴控水庫出水，極力蓄留水資源，同時最佳化調配區域水源運用，以增加南部地區備援與整體應變能力。

南水局也呼籲，全民落實節約用水，共同珍惜水資源，養成節約用水好習慣。（編輯：張銘坤）1120325

#南水局
#曾文水庫
#農水署高雄管理處
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