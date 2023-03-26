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台中果菜冷鏈配銷中心113年啟用 朝全方位營銷邁進

2023/3/26 16:29（3/26 17:16 更新）
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台中果菜批發市場26日舉辦新建工程上梁典禮，宣告冷鏈配銷中心建物主體接近完成，台中市副市長王育敏（前右3）、國民黨立委楊瓊瓔（前右）等人出席。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月26日
台中果菜批發市場26日舉辦新建工程上梁典禮，宣告冷鏈配銷中心建物主體接近完成，台中市副市長王育敏（前右3）、國民黨立委楊瓊瓔（前右）等人出席。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中果菜批發市場冷鏈配銷中心建物主體接近完成，展開第2期配銷改善工程，預計民國113年啟用。台中市副市長王育敏說，市府持續爭取經費，目標為全方位營銷，提升服務品質。

台中果菜批發市場今天舉辦新建工程上梁典禮，宣告冷鏈配銷中心建物主體接近完成，展開第2期配銷改善工程。王育敏、國民黨立委楊瓊瓔、民進黨台中市議員陳淑華等人出席。

農業局說明，配合國際外銷需求、國內消費習慣改變與需求量增加，農業局與台中果菜運銷股份有限公司辦理台中果菜批發市場整體規劃，爭取中央補助第1期新建冷鏈供應工程新台幣5940萬元，解決場內冷藏庫不足、缺乏集貨、分級包裝場等窘境。

第1期冷鏈供應工程去年8月動工，規劃興建冷藏庫約430坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，目前執行率近60%；第2期冷鏈配銷改善工程，規劃增建低溫處理供貨區、低溫截切分級包裝場、農藥殘留檢驗中心等作業場域。

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除提升全市蔬果品質及穩定農產品供應量外，也提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等處理客製化供貨服務，未來將結合全市校園午餐供應食材及觀光旅遊模式，轉型成為中部第一個大型現代化農產品批發市場。

農業局指出，台中果菜批發市場為全市一等農產品批發市場，提供國產及進口農產品交易平台，每日交易量約620公噸，交易金額約2000萬元，近3年平均交易量18.4萬公噸，僅次於台北及新北市果菜市場，為國內第3大消費地果菜市場。（編輯：張雅淨）1120326

#王育敏
#農業局
#台中市
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