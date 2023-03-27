更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

助土耳其重建 新北議員林金結找企業捐5萬雙襪子

2023/3/27 14:24（3/27 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨新北市議員林金結（前右3）攜手企業等27日捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，協助土耳其強震災後重建。（林金結服務處提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月27日
國民黨新北市議員林金結（前右3）攜手企業等27日捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，協助土耳其強震災後重建。（林金結服務處提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北27日電）中國國民黨籍新北市議員林金結攜手企業等今天捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，協助土耳其強震災後重建。駐台北土耳其貿易辦事處秘書官振孝表示，感謝台灣各界愛心。

林金結服務處今天發布新聞稿指出，林金結攜手土城獅子會、土城區婦女會、土城區里長聯誼會長張俊隆與台灣房屋金華家族等捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，由官振孝代表接受。

新聞稿中，林金結說，台灣過去發生921大地震時也收到各國援助，他對此感念在心，這次土耳其發生強震，他在第一時間就募集100箱物資送往土耳其。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，這次再與土城地區企業、社團發揮愛心，這5萬雙襪子將在土耳其代表處安排下直送基隆海運倉儲區，再由長榮海運協助與其它民生物資一同運往土耳其，協助土耳其災後重建。

新聞稿中，官振孝指出，感謝台灣各界對土耳其援助，也感謝林金結率各企業社及社團捐助物資，先前捐贈的首批100箱物資已在第一時間經空運抵達土耳其，這5萬雙襪子會透過海運與其它物資一同運送，感謝台灣各界愛心。（編輯：戴光育）1120327

#林金結
#土耳其
#官振孝
林金結
議員4度參選補助款全捐學校 帶動土城8成里長跟進三峽拱橋插滿紅花引熱議 交警：未阻道但不鼓勵
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族