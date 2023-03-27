新北校園廣告人徵件起跑 首獎會登上捷運燈箱

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府新聞局今天表示，為鼓勵青年影像創作，「新北校園廣告人」活動起跑，開始徵件，不僅活動總獎金提高，獲獎作品還有機會登上捷運燈箱廣告及月台電視。

新聞局發布新聞稿，局長張愛晶表示，新北校園廣告人活動今年是第7年舉辦，在各大專院校甚至高中職學生圈內已是具有口碑的品牌。

她表示，今年活動規劃「廣告大師6門課」，從腳本發想到拍攝剪輯全方位接觸廣告製作過程，甚至將帶領學生們實際進入各家廣告公司和電影片廠，增進青年學子對幕後影像製作的認識，感受廣告的魅力。

她表示，提供資源與舞台給學生們揮灑創意，使入圍的學生們求學經歷更精采，今年活動還規劃了將首獎作品劇照刊登於捷運燈箱廣告及月台等候電視，期待更多的作品曝光機會，給予參賽學生難忘的回憶。

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新聞局表示，「新北校園廣告人」總獎金今年提高至新台幣59萬元，活動從初選影音履歷到擇優選出30組進入複選面試，並比照廣告公司提案模式，選出12組入圍。

新聞局表示，入圍12強的學生，每組可獲得2萬元拍攝基金，作品完成後，決選出前3名及評審特別獎、社群行銷獎各1名，前3名獎金分別為15萬、10萬及8萬元，評審特別獎與社群行銷獎獎金各1萬元。歡迎全台灣喜愛影像創作的學生們來挑戰。（編輯：李錫璋）1120327