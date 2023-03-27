更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄傳教保員施虐 男童哽咽「都沒人來救我」

2023/3/27 20:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄一所幼兒園傳3歲男童遭老師持棍打傷背部，流出影片中男童哽咽說「都沒人來救我」。教育局今天表示，初步了解涉案人員因幼生尖叫影響秩序才帶到廁所，細節待調查。

高雄市政府教育局幼兒教育科長金尚屏表示，接獲通報後立即通知三民區這間幼兒園保留監視器畫面。初步了解，涉案教保員因幼生尖叫嚴重影響其他幼生，所以將他帶到廁所冷靜，相關細節待調查。

金尚屏說，目前涉案教保員已停職靜待調查，也與家長聯繫釐清事件發生情形。後續將依教保相關人員違法事件調查處理辦法審查及調查，若有違法不當管教，將依視情節輕重予以裁罰。教育局強調，對不當對待幼兒事件「零容忍」立場，絕對依法懲處、絕不寬容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

男童受傷照片、影片在幼兒園家長群組內流傳，影片掌鏡人是男童父親，整段影片約1分鐘，照片清晰可見男童背上滿布傷痕。影片中男童邊說邊哽咽，男童父親問「老師怎麼處罰你？」男童邊說邊用手指往背部、頭部「打我這裡、打我這裡」；男童父親接著問「他用什麼打呢？」男童回「用棍子。」

父親又問「你一定很痛對吧？都沒有人來救你嗎？」男童回「沒有，都沒有人來救我，我一個人在魔法屋。」男童哽咽說，自己只想趕快離開那裡，只想到後面躲起來。男童父親說「之後要馬上跟爸爸講，爸爸會保護你」，男童邊吸鼻子邊說「嗯」，用手把眼淚擦掉。（編輯：孫承武）1120327

#金尚屏
#高雄市
#高雄市教育局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族