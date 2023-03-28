花蓮鐵道文化園區震災封閉整修 4/1重新開放

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花蓮鐵道文化園區因2018年花蓮大地震建物受損，花蓮縣文化局爭取中央修復經費，分2階段休園修復，震災修復工程預計3月底完工，4月1日重新開放。圖為花蓮鐵道文化園區一館。中央社記者張祈攝 112年3月28日

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮鐵道文化園區因地震釀區內建築受損，花蓮縣文化局表示，經爭取中央修復經費，自2019年起分階段休園修復，震災修復工程預計3月底完工，4月1日重新開放。

花蓮鐵道文化園區一館及二館保留舊式車站、候車室、貨車倉庫及大量鐵路遺產，花蓮縣文化局指出，園區被譽為台灣僅存最完整的窄軌鐵道基地遺址，文化局接管修復後，委外由廠商經營。

2018年花蓮大地震造成園區建築受損，花蓮縣文化局表示，爭取經費分階段修復，2019年及2022年共獲新台幣1500餘萬元，第一階段以一館建築為主，去年起加入二館建物及周邊範圍，按工程進度封園動工。

花蓮縣文化局行政暨文化設施科長曾俊翔今天接受中央社記者採訪指出，第二階段修復以二館的建物基礎改善作業為主，因工程範圍較大，二館去年6月封園動工；一館部分則著重在木構件檢測、噴藥及護木漆工程，今年2月初封園修復，2館震災修復工程將於3月底完工，4月重新開放。

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花蓮鐵道文化園區整修，花蓮縣文化局表示，園區將於4月1日重新開放，正好碰上清明節連假，文化局將於4月3日、4月4日舉辦「小孩當家」活動，活動報名資訊可至花蓮縣文化局臉書（Facebook）粉絲團查詢。

根據花蓮縣文化局資料，花蓮鐵道文化園區建築群為台灣的舊東線鐵路基地遺址，1909年日治時期設立的鐵道部花蓮港出張所，也就是今日的鐵道文化園區一館，現存木造建築是1932年改建，為四合院形式的日式辦公廳舍；二館前身是舊花蓮工務段及舊花蓮警務段建築群，一、二館先後登錄為歷史建築。（編輯：戴光育）1120328