看不見的恐懼 台南發表網路跟騷微電影首部曲

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台南市政府28日發表以「防治數位性別暴力與解密網路跟騷」為主題的微電影首部曲「看不見的恐懼」，盼藉由校園生活情境案例，引導有類似經驗學生勇於求助。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月28日

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市政府今天發表「看不見的恐懼」微電影首部曲，以「防治數位性別暴力與解密網路跟騷」作為主題，透過校園生活情境案例，引導有類似經驗的學生勇於求助，學會自我保護。

台南市長黃偉哲今天主持「看不見的恐懼」微電影首部曲發表會，這部微電影由崇明國中學生演出，以「防治數位性別暴力與解密網路跟騷」作為宣導主題。

黃偉哲指出，這部微電影讓大家了解現今網路犯罪型態，因網路遊戲交友不慎而遭到網路跟蹤，甚至被肉搜到個人社群帳號、居住地與就讀學校，造成被跟騷學生巨大心理壓力，政府有責任在學生未涉入犯罪事件前介入，提供協助與預防。

台南市政府發布新聞稿指出，數位科技帶來便利性、隱匿性及連結性，讓誘拐兒少提供私密影像事件難以追查，更衍生轉發及被數位跟蹤危機，學校應傳達相關因應知能及辨識違法行為、不當性訊息及立即蒐證等網路法治教育，提升網路自我保護意識。

今天首映微電影，內容主要是學生在網路遊戲中，因點擊網友提供來路不明App連結而遭網路跟蹤，呈現學生被虛擬世界匿名者逐步進逼的恐懼，也呈現點擊來路不明網址的風險。

首部曲影片還特別安排一段沒有影像、僅透過聲音傳達網路世界看不見的恐懼，以及數位跟蹤騷擾形式的橋段，完整呈現當事人無助心境。（編輯：張雅淨）1120328