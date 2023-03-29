陸軍砲訓部遷建 關廟營區第3條聯外道路動土

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台南市政府配合陸軍砲兵訓練指揮部遷建案，爭取規劃關廟營區第3條聯外道路及場區聯絡道擴、整建工程，29日舉行動土典禮，台南市長黃偉哲（右4）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府配合陸軍砲兵訓練指揮部遷建案，爭取規劃關廟營區第3條聯外道路及場區聯絡道擴、整建工程，今天舉行動土典禮，台南市長黃偉哲盼工程2年內完成，嘉惠地方。

黃偉哲上午在動土典禮致詞表示，在民進黨立委王定宇協助及中央支持下，將營區第3條聯外道路工程納入砲校遷建與開發案計畫補助，除民國108年已完工通車、連接營區南側主要入口的20公尺寬道路，及營區東南側的10公尺寬道路外，第3條聯外道路將連結營區西北側，通往台19甲線保東國小。

黃偉哲說，除了健全營區路網外，對於使用場區既有道路運輸農產品及通行的民眾來說，道路擴、整建完工後，也將提升農產品運輸效能、改善通行安全並活化道路周邊土地利用。

黃偉哲強調，這項道路工程將配合砲訓部遷建時程完工通車，盼能加速推動位於永康區的砲訓部原址規劃為永康數位創意設計園區，兼顧國防與市政，並帶動關廟、永康區域發展，創造三贏。

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台南市政府工務局提供資料指出，此案總工程經費約新台幣5.76億元，其中新闢第3條聯外道路起點位於台19甲線保東國小旁，沿路經保東國小、埤子頭埤、名度金寶塔及國道3號跨越橋至關廟湯山營區西北側，與校區道路銜接，長約2.9公里，沿線現況路寬約3至8公尺不等，道路預計全線拓寬為8公尺。

工務局指出，場區聯絡道A段主要為湯山營區及各訓練場地間往來交通要道，以既有產業道路進行拓寬，預計全線拓寬為8公尺，長約4.9公里，兩項工程路段合計擴建長度約7.8公里，預定於114年5月完工通車。（編輯：陳仁華）1120329