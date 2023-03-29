新北市忠烈祠春祭 侯友宜：感恩並守護中華民國

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜今天主持新北市忠烈祠春祭典禮表示，感念革命先烈犧牲奉獻，永遠心存感恩；他說，「我們要追隨他們的腳步，繼續守護中華民國，守護台灣每一個人」。

新北市忠烈祠舉行112年革命先烈陣亡將士殉難同胞春祭典禮，由侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、市府團隊、軍方等代表及烈、義士家屬300餘人，一同向烈、義士表達最深敬意，感念其對家國社會的付出，侯友宜也向遺族表達慰問之意，場面莊嚴隆重。

侯友宜接受媒體聯訪表示，在忠烈祠春祭大典祭拜革命先烈，感念在中華民國創建以來，革命先烈的犧牲奉獻，永遠心存感恩，「我們要追隨他們的腳步，繼續守護中華民國，守護台灣每一個人」。

媒體詢及對鴻海集團創辦人郭台銘訪美議題，侯友宜表示，台灣最需要的是凝聚所有的向心力，台灣不需要你一言我一句，台灣是要好好團結走在一起，讓中華民國走出新的道路，讓台灣看到機會跟希望。

媒體詢及前總統馬英九出訪中國多次提到中華民國，是否對國民黨是有加分，侯友宜表示，中華民國創建到現在是很多人犧牲奮鬥而來的，所以我們要以和平為普世價值的願望，好好守護中華民國，也守護台灣這塊土地，團結所有人的力量，讓這塊土地能夠平安。

媒體追問何時表態參選總統等議題時，侯友宜表示，為國家、為人民多做事，這是從事公職40幾年來不變的心願，在每一個時間都會全力以赴。

他表示，「中華民國是咱的國家，台灣是咱的厝」，要同心同力為國家、為人民做出最大的奉獻，就像是今天用感恩心情來看在忠烈祠的革命先烈，他們都是為國盡忠，拋頭顱灑熱血，讓這一塊土地安全的人，「我們每一個人都要抱著這樣一個團結的心願，讓中華民國能夠和平繁榮永續的走下去」。（編輯：方沛清）1120329