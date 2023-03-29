竹北兒藝節 鄭朝方特調香氣打造五感體驗

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竹北市公所29日舉辦「2023竹北兒童藝術節」記者會，市長鄭朝方（後右黑色背心者）出席表示，今年活動以「森之冒險」為主題，將在竹北水圳公園推出攀樹體驗，更打造沉浸式「光之森林」與「夜之森林」會場，歡迎民眾走訪。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）新竹縣竹北市兒童藝術節將於4月1至3日登場，竹北市長鄭朝方為活動特別調製香水，將透過設備於現場噴灑，讓孩子們感受觸覺、視覺與嗅覺等五感體驗。

竹北市公所今天舉辦「2023竹北兒童藝術節」宣傳記者會，鄭朝方致詞表示，今年活動以「森之冒險」為主題，將在竹北水圳公園推出攀樹體驗，更打造沉浸式的五感「光之森林」與「夜之森林」會場。

鄭朝方說，「夜之森林」象徵成長過程中的未知與不確定，推開神秘門扉後迎面而來的是絢麗光影及音樂，刺激聽覺及視覺感受。

鄭朝方說，他也特別調製專屬香水，由廠商透過設備在「光之森林」活動現場噴灑，讓孩子們沉浸在樹木花草綠意生機及神秘香味瀰漫的夢幻森林，感受觸覺與嗅覺等體驗。

鄭朝方表示，今年竹北兒藝節的藝術表演打破傳統觀眾與表演者的藩籬，強調個體觀眾的感知體驗，讓小朋友進行實境互動。

竹北市公所提供新聞資料表示，這次也推出攀樹體驗活動，帶領孩子重新探索、定義童年時光，同時學習環境教育的意義。活動詳情可上臉書Facebook「竹北市公所－藝遊竹北」粉絲團查詢。（編輯：方沛清）1120329