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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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澎湖春祭陣亡將士 表達崇敬追思、慰問烈士遺族

2023/3/29 16:38（3/29 16:51 更新）
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澎湖縣長陳光復（右）29日主持民國112年澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮，循古禮向革命先烈陣亡將士獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，表達崇敬追思。（澎湖縣政府提供）中央社 112年3月29日
澎湖縣長陳光復（右）29日主持民國112年澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮，循古禮向革命先烈陣亡將士獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，表達崇敬追思。（澎湖縣政府提供）中央社 112年3月29日
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（中央社澎湖縣29日電）澎湖縣各界及第一作戰區春祭先烈暨陣亡將士典禮，今天分別在馬公忠烈祠與湖西忠靈祠舉行，向入祀忠烈祠的先烈們表達崇敬追思，同時慰問先烈與英勇救人犧牲的民間烈士遺族。

澎湖春祭陣亡將士典禮，今天分別在忠烈祠與忠靈祠舉行，分別由縣長陳光復與澎防部指揮官劉協慶中將主祭，縣府各局處首長、防區各軍政首長、機關團體、各級學校學生、烈士遺族等人代表陪祭，儀式肅穆莊嚴。

陳光復與劉協慶等人依循古禮向革命先烈陣亡將士獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，表達崇敬追思之意，緬懷其為國捐軀的精神。典禮結束後，2人分別與烈士遺族握手致意，致贈慰問金，表達關懷之意。（編輯：李錫璋）1120329

112年澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮29日在馬公忠烈祠舉行，由澎湖縣長陳光復（左）主祭，並慰問遺族家屬，致贈慰問金。（澎湖縣政府提供）中央社 112年3月29日
112年澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮29日在馬公忠烈祠舉行，由澎湖縣長陳光復（左）主祭，並慰問遺族家屬，致贈慰問金。（澎湖縣政府提供）中央社 112年3月29日
澎湖第一作戰區春祭先烈暨陣亡將士典禮29日在湖西忠靈祠舉行，澎湖防衛指揮部指揮官劉協慶（右2）主祭。（澎湖防衛指揮部提供）中央社 112年3月29日
澎湖第一作戰區春祭先烈暨陣亡將士典禮29日在湖西忠靈祠舉行，澎湖防衛指揮部指揮官劉協慶（右2）主祭。（澎湖防衛指揮部提供）中央社 112年3月29日
#陳光復
#劉協慶
#馬公忠烈祠
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