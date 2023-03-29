捷運東環段獲核定 預計2年內動工、9.5年完工

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）捷運環狀線距完成更進一步，台北市捷運局今天表示，串聯松山線、板南線、信義線的東環段今天獲行政院正式核定，預計2年內動工、9.5年完工，通車後可大幅縮短內科通勤時間。

捷運環狀線總長約49.3公里，分為已通車的第一階段及南環段、北環段、東環段，其中南、北環段已在陸續招標施作，東環段則在今天獲行政院核定。

台北市捷運工程局發布新聞稿表示，東環段全長約13.25公里，共設10座地下車站，總經費新台幣1024.86億元，將採用與環狀線第一階段相容的中運量全自動無人駕駛系統，預計2年內動工興建、9.5年完工。

捷運局指出，東環段起自北環段劍南路站，經過內湖科學園區、穿越景美溪後與南環段動物園站銜接，中間串聯松山新店線松山站（台鐵松山車站）、板南線永春站、淡水信義線象山站，皆會規劃設置地下連通道轉乘。

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捷運局說明，東環段通車後預期可分擔文湖線運量約15%，並紓解內科聯外交通瓶頸，例如從捷運象山站到內科原得搭乘公車逾30分鐘，屆時搭捷運只要14分鐘；從捷運士林站到內科的車程則可以從40分鐘縮短為12分鐘，大幅縮短通勤時間。

捷運局指出，東環段獲行政院核定後，將啟動細部設計、用地取得及發包施工等作業，並遵照行政院指示精進期程管控，儘量縮短施工時程、儘早提供捷運服務，同時研擬完善交維計畫，減輕對內湖交通的衝擊。（編輯：張銘坤）1120329