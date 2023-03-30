中橫公路2路段 清明連假後恢復管制放行

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）台8線中橫公路慈雲橋路段及關原路段因施工採管制放行，清明兒童連假期間因疏運車潮，2處路段不管制，4月6日後恢復管制放行。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段今天發布新聞指出，台8線149k（慈雲橋路段）上邊坡卦網施工，4月6日起至30日，每天上午7時至下午6時，每2小時放行10分鐘，下午6時至隔日上午7時及假日期間不管制。

另外，台8線117.4k關原災害路段4月6日起恢復交通管制，每天上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時及下午3時至3時10分放行4次，管制區間為114.6k（關原段）至120.6k（金馬隧道東端）。

太魯閣工務段指出，關原災害路段放行時間均安排人員於117.4k災害現場警戒、管制，視邊坡狀況採單向輪放，若遇強降雨、濃霧無法監看邊坡或有落石疑慮，不排除停止放行，呼籲用路人提前到管制點，耐心等候引導。

公路總局呼籲，行駛山區道路，出發前應掌握沿線交通狀況，並考量旅行時間，及早安排出發時間，避免影響行程。（編輯：李亨山）1120330