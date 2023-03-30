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戴瑋姍拒放寬寵物繁殖場 新北：開會釐清法規

2023/3/30 16:59
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北30日電）民進黨新北市議員戴瑋姍今天批評動保處和城鄉局將討論寵物繁殖業合法營業議題，她強烈反對放寬寵物繁殖業。動保處表示，會議主要是釐清農委會對相關法規的解釋。

戴瑋姍今天臉書貼文表示，新北市政府動保處和城鄉局明天將開會討論寵物繁殖業可以在哪些土地使用分區合法營業的問題，但如果放寬的話，未來工業區商業區甚至是住宅區都可能出現寵物繁殖場。

她表示，現在新北已經發出183張寵物繁殖許可證了，動保處還想放寬到什麼樣的程度？新北真的需要這麼多繁殖場嗎？繁殖場設置在都會區，非常容易有噪音及環境衛生污染的疑慮。

她向中央社記者表示，目前土地使用分區上對許多行業是採正面或負面表列，因此，寵物買賣業就存在於未明確禁止的灰色地帶，但如果放寬繁殖場的土地分區限制，除了對市民居住環境安寧和衛生產生影響。

她表示，更擔心有所謂「洗貓」或「洗狗」，也就是非法繁殖的貓狗買賣，可能出現合法掩護非法的問題，因此，台北市已經全區禁止寵物繁殖業下，她對放寬的可能性持強烈反對態度，她相信一般民眾也不樂見。

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動保處發布訊息回應， 農委會曾於105年函示特定寵物業屬畜牧設施，112年函示，非都市土地使用管制規則已於107年新增動保設施為容許使用項目，105年函示不得再予援用。

動保處表示，經查除台北市及離島縣市，各縣市都有在都市計畫土地核發繁殖、買賣、寄養許可證。明天會議主要是法規上釐清，在中央已認定特定寵物業非屬畜牧設施，針對都市計畫法新北市施行細則，動物保護相關設施並不在負面表列項目中，將對於法條、法令進行討論。（編輯：張銘坤）1120330

#戴瑋姍
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