更多編輯台推薦新聞：
蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃市工程體檢挨批抹黑前朝 張善政：非政治追殺

2023/3/31 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市政府公共工程總體檢報告今天出爐。民進黨桃園市議會黨團批評，公共工程體檢委員會是代替桃園市長張善政抹黑前朝。張善政對此指出，沒有政治追殺的意圖，是就事論事。

張善政去年底上任桃園市長時宣布啟動公共工程總體檢，優先體檢清單包括平鎮文化公園地下停車場工程、楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程，以及竹圍漁港新設遊艇碼頭工程。

桃園市府今天上午舉辦記者會說明體檢結果，張善政總結表示，平鎮地下停車場將增加新台幣2億4000多萬元經費修復，咎責訴訟進行中；楊梅公所行政大樓因載重不足造成上浮，已增加補強經費約3680萬元，停車位減少的部分會進行契約追究；竹圍漁港碼頭的部分，涉及當初市府的錯誤決策，沒辦法歸咎於廠商。

張善政說，後續還會有第2波體檢，目前進行盤點，檢視最近完工啟用、接近完工啟用的工程；針對造成疏失的單位，會在法規允許內最嚴格尺度追究，若可以的話，也會將這些廠商排除在桃園未來的標案外。

民進黨桃園市議會黨團同步在上午召開記者會指出，公共工程體檢委員會總顧問李鴻源領軍的「鴻衛兵」，代替張善政抹黑前朝；張善政市政無建樹、建設沒進度，只能延續前桃園市長鄭文燦時期的規劃，還一邊抹黑前朝努力，這種鬥爭、雙標的作法令人遺憾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黨團表示，張善政重要市政不做，就連圍捕狒狒事件，也從「抓狒戰情室」變成「殺狒戰情室」，指揮體系毫無章法，重傷桃園形象；要求張善政專心回歸市政，少做秀、多做事。

對此，張善政在記者會後接受媒體聯訪時指出，黨團批評李鴻源是「鴻衛兵」，但大家可依據李鴻源在工程體檢報告上的言論判斷，到底是不是在做政治追殺，「我們沒有這個心，也沒有這個意圖」，是就事論事。（編輯：戴光育）1120331

#張善政
#李鴻源
#民進黨桃園市議會黨團
張善政
綠指張善政上任100天出包多 桃市府：續爭取認同竹縣義民廟春祭大典 賴副總統客語祈求國泰民安
李鴻源
新竹市府成立棒球場工程體檢會 不排除全面開挖
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族