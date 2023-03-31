桃市工程體檢挨批抹黑前朝 張善政：非政治追殺

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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市政府公共工程總體檢報告今天出爐。民進黨桃園市議會黨團批評，公共工程體檢委員會是代替桃園市長張善政抹黑前朝。張善政對此指出，沒有政治追殺的意圖，是就事論事。

張善政去年底上任桃園市長時宣布啟動公共工程總體檢，優先體檢清單包括平鎮文化公園地下停車場工程、楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程，以及竹圍漁港新設遊艇碼頭工程。

桃園市府今天上午舉辦記者會說明體檢結果，張善政總結表示，平鎮地下停車場將增加新台幣2億4000多萬元經費修復，咎責訴訟進行中；楊梅公所行政大樓因載重不足造成上浮，已增加補強經費約3680萬元，停車位減少的部分會進行契約追究；竹圍漁港碼頭的部分，涉及當初市府的錯誤決策，沒辦法歸咎於廠商。

張善政說，後續還會有第2波體檢，目前進行盤點，檢視最近完工啟用、接近完工啟用的工程；針對造成疏失的單位，會在法規允許內最嚴格尺度追究，若可以的話，也會將這些廠商排除在桃園未來的標案外。

民進黨桃園市議會黨團同步在上午召開記者會指出，公共工程體檢委員會總顧問李鴻源領軍的「鴻衛兵」，代替張善政抹黑前朝；張善政市政無建樹、建設沒進度，只能延續前桃園市長鄭文燦時期的規劃，還一邊抹黑前朝努力，這種鬥爭、雙標的作法令人遺憾。

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黨團表示，張善政重要市政不做，就連圍捕狒狒事件，也從「抓狒戰情室」變成「殺狒戰情室」，指揮體系毫無章法，重傷桃園形象；要求張善政專心回歸市政，少做秀、多做事。

對此，張善政在記者會後接受媒體聯訪時指出，黨團批評李鴻源是「鴻衛兵」，但大家可依據李鴻源在工程體檢報告上的言論判斷，到底是不是在做政治追殺，「我們沒有這個心，也沒有這個意圖」，是就事論事。（編輯：戴光育）1120331