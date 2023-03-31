藍營新店立委協調未果 初選方式交提名小組決定

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國民黨立委初選，新北市議員劉哲彰（右）將挑戰現任新北市第11選區立委羅明才（左），雙方31日舉行協調會；市黨部主委黃志雄（中）會後表示，雙方都有意參選到底，且對初選施行機制有不同看法，會把最後裁決交由提名小組決定。（劉哲彰提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月31日

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（中央社記者高華謙新北31日電）蟬聯4屆的國民黨新北市議員劉哲彰挑戰現任7連霸立委羅明才，今天舉行協調會。新北黨部主委黃志雄說，兩人都決定參選到底，對初選辦法無共識，會由提名小組決定初選方式。

新北市立法委員選舉第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）向來是中國國民黨優勢選區。市議員劉哲彰24日前往黨部登記，挑戰現任的羅明才，今天這場協調會一開就是3小時。黃志雄說，雙方確實有意參選到底，且對初選施行機制有不同看法，會把最後裁決交由提名小組決定。

劉哲彰在協調會前接受媒體聯訪時說，他希望以全民調方式進行初選；另外，他並呼籲中央一定要重視世代交替、青年接棒的問題，像優秀的羅明才可擺到不分區，如果自己有幸選上立委就能空出位置，讓有意願參政的國民黨年輕人在下次選舉遞補。

媒體詢問，劉哲彰日前喊出「世代交替」，但羅明才指兩人年紀沒有差很多。劉哲彰表示，雖然年紀差不多，但羅明才做了7屆，而他是首次參選立委。

羅明才接受聯訪時則表示，2024重返執政是最重要的，且一般民眾或基層都很焦慮，因此團結合作很重要，世代交替是一定要做，但「世代交替不是抓交替」，世代交替現在就是進行式。（編輯：李錫璋）1120331