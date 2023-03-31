馬公高中80週年校慶 大提琴家張正傑獻藝好聲音

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（中央社澎湖縣31日電）國立馬公高中創校80週年，今天在大提琴家張正傑與馬高管樂、國樂、打擊、合唱等4大音樂團隊的悠揚樂聲中，揭開校慶系列活動，展現優質藝術教育成果。

馬公高中校長丁志昱表示，馬公創校80週年校慶音樂會「蛻變」，由大提琴家張正傑結合馬公高中管樂、國樂、打擊、合唱4大音樂團隊演出馬高好聲音，吸引滿場師生與校友參與，一同以樂聲來歡慶創校80週年。

包括張正傑、中提琴徐曉虹，以及小提琴林天吉、張芝庭弦樂四重奏，聯合女高音高紹恩、次女高音翁若珮與澎湖子弟、馬公高中音樂班畢業校友的男中音趙方豪等國內知名音樂家演出。

音樂會上午在澎湖縣演藝廳，晚間7時30分還有另場演出，活動免費入場，座位額滿為止。另外，張正傑等人同時為明天下午的2023西嶼西台古堡音樂會暖身。

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馬公高中表示，學校肩負學術、藝術、體育及專業群科等各領域人才養成重任，創校80年培育專業人才無數，人才在各個領域發光發熱，去年榮獲「教育部藝術教育貢獻獎」殊榮，成為創校80週年最佳獻禮。

創校80週年各項系列活動，除了2月的「鳥瞰馬高80全校大空拍活動」外，今、明2天還有校慶音樂會、校慶運動會、園遊會與校園巡禮、校慶紀念石刻揭牌、表揚傑出校友及感恩餐會等系列活動。（編輯：孫承武）1120331