告別「全台最窄省道」 台27線紫蝶公路拓寬啟用

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高雄市六龜區台27線大津路段曾被稱為「全台最窄省道」，拓寬工程歷經5年，1日舉行竣工祈福儀式，祈願這條全台獨一無二紫蝶公路，帶動商業及觀光產業發光發熱。（公路總局第三區養護工程處提供）中央社記者洪學廣傳真 112年4月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄六龜台27線大津路段被稱「全台最窄省道」，拓寬工程歷經5年，今天舉行竣工祈福儀式，保留道路兩側芒果樹，並種植蜜源植物，打造全台獨一無二紫蝶公路。

被稱為「全台最窄省道」的高雄六龜台27線中興至大津段民國98年受莫拉克風災重創，只能倚靠台27甲線通行。歷經5年多施工，承攬廠商華盛營建工程股份有限公司今天舉辦竣工祈福儀式，並邀請立法委員邱議瑩、公路總局及第三區養護工程處等代表參加，眾人在芒果樹間隙地種下紫斑蝶喜愛的蜜源植物-高士佛澤蘭，祈願這條全台獨一無二紫蝶公路，帶動商業及觀光產業發光發熱。

公路總局第三區養護工程處發布新聞稿指出，拓寬工程從民國106年10月正式開工，分4標執行，期間第1、2標因芒果樹移樹爭議導致延宕。幸經邱議瑩、交通部公路總局及當地里長居民溝通下取得「以路就樹」保育共識，今年2月全線順利完工，工程總經費新台幣9.6億元，拓寬後路寬由原路4.5至6米單車道，變更為雙向9米雙車道，大幅提升居民交通便利性，促進區域經濟發展。

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三工處指出，拓寬工程目標除提升公路安全性及抗災能力，更在工程中增加相關生態保育、環境教育、地方社區宣導與路殺防治保育推廣等理念，結合以路就樹拓寬、紫斑蝶廊道生態空間營造、路殺改善成效、十八羅漢山特殊景觀性及荖濃溪孕育文化等議題，讓拓寬工程不只有傳統工程思維，同時達到提升運輸功能及環境保育正面效益等目標。

公路總局總工程司陳進發表示，完工後將大幅增加六龜、美濃及茂林地區整體路網完整性和便利性，促進地方繁榮發展。未來還有國道10號延伸至新威新闢道路工程即將進行，也將帶動地區經濟發展。（編輯：郭諭儒）1120401