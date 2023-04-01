桃園彩色海芋季登場 28萬株打造歷年最大花田

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2023桃園彩色海芋季1日熱鬧登場，桃園市長張善政（右）在開幕式中與中職樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」人氣成員林襄（左）互贈禮物，合比愛心。中央社記者葉臻攝 112年4月1日

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園彩色海芋季今天起在溪海休閒農業區登場，展期至16日。桃園市長張善政說，主展區有8萬株彩色海芋及百合等共28萬株草花，為活動歷年來規模最大的花田。

張善政上午至大園區溪海休閒農業區，出席「2023桃園彩色海芋季」開幕式。他說，這次海芋季以「綺芋」為主題，展期從今天起至4月16日，主展區有高達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株各式在地草花，為歷年來規模最大的花田。

張善政說，其中的「青鳥芋守」主題藝術裝置，使用了2萬盆草花，青鳥口中銜著花卉御守象徵幸福，「祈緣綺芋」則是依海芋花型所打造的許願噴泉；今年展區也首次擴展至周邊的罐子埤，展覽現場也有規劃市集，結合桃園13個農會的產品讓遊客選購。

今天在彩色海芋季的開幕式上，市府也邀請到超人氣樂天女孩林襄演出應援舞蹈，林襄也致贈象徵「桃園好棒」的樂天桃猿隊簽名球棒給張善政，張善政則回贈彩色海芋花束，兩人歡樂的手比愛心合影。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，今年的彩色海芋季規劃5大主題活動、9堂DIY課程和36場表演活動，並首度結合LINE實境解謎、智慧導覽及電子集章；大園區也種植了大面積的蕎麥，展區內也保留一片蕎麥花田。（編輯：方沛清）1120401

2023桃園彩色海芋季1日盛大登場，其中主題藝術裝置「青鳥。芋守」，共使用2萬盆草花，碩大青鳥口中銜著花卉御守，象徵守護幸福。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 112年4月1日