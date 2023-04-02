黃偉哲與日企簽合作意向書 擴大農產外銷通路

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市長黃偉哲昨天搭乘台南直飛日本仙台包機首航，前往日本行銷台南，今天在埼玉縣與北辰商事社長太田順康簽署合作意向書，將採購台南鳳梨等農特產品於旗下超市展售。

台南市政府上午發布新聞稿指出，太田順康迎賓致詞時盛讚台灣鳳梨味美多汁，非常受歡迎，一天可以銷售2000顆，往往一上架就賣完，遺憾之前進貨太少，相當歡迎台南提供更多優質鳳梨與其他農產。

黃偉哲表示，北辰商事通路很廣，是日本知名企業，台南為台灣鳳梨第2大產區，品質優良，此次也攜帶果乾等各式鳳梨產品到日本，而6月是台南愛文芒果產季，屆時將優先讓太田順康品嘗，另外台南的黃金蕎麥、水產品等也都非常優質。

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黃偉哲指出，與北辰商事的緣分是在東京食品展時結下，當時太田順康與台南市府團隊相談甚歡，並表達採購台南農產意願，此次到位於埼玉縣的總社拜訪，不只展現誠意，更要感謝太田順康對台南農產的支持。

黃偉哲說，台南芒果鮮甜多汁，品質絕對能滿足日本消費者要求，近來也在玉井興建農產加工及冷鏈物流中心，有信心在高挑戰性的日本市場中，為台南農產品打出一片天。（編輯：張雅淨）1120402