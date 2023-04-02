一青妙牽線 台南可望與滋賀縣締結鐵馬姐妹市

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台南市長黃偉哲（右）2日在日本與受邀擔任台南市親善大使的台日混血作家一青妙（左）會面，並贈送象徵台日友好的蘭花。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市長黃偉哲率團前往日本訪問，今天在東京與受邀擔任台南市親善大使的台日混血作家一青妙會面，在一青妙等人促成下，台南可望與友誼城市滋賀縣進一步締結鐵馬姐妹都市。

台南市政府晚間發布新聞稿指出，黃偉哲今天在東京接受資深日本媒體人野島剛與一青妙等人拜訪，由於台南與滋賀縣曾簽訂友誼城市友好備忘錄，一青妙等人也身兼滋賀縣鐵馬大使，因此代為轉達滋賀縣與台南市簽約成為鐵馬姐妹都市的構想。

黃偉哲透過新聞稿表示，台南是許多日本遊客來台必訪之地，日本也是台南市民非常喜愛的國家，在長期互動下，民間參與台日城市交流情形十分熱絡，像一青妙就很積極在日本行銷台南，協助提升城市知名度。

黃偉哲透露，日本目前有6條國家指定自行車道，其中琵琶湖自行車道就位於滋賀縣，加上世界遺產延曆寺同樣位於此處，使滋賀成為擁有世界級知名度的觀光大縣。

黃偉哲進一步指出，滋賀縣於2013年和台南簽署友好備忘錄，締盟10週年後可望發展更緊密友誼關係，期盼能順利簽署成為鐵馬姐妹市，深化雙方觀光、文化交流，更歡迎滋賀縣在台南（安平）即將迎接開港400年的此刻，一起與世界交陪、同慶。（編輯：陳仁華）1120402