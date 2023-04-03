更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

就職滿100天 鄭朝方持續升級竹北

2023/4/3 13:54（4/3 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
竹北市長鄭朝方（前中）就職滿100天，他3日表示，3個月來市公所團隊市政改革，完成竹北紓困金發放2階段，以及展開既有公設大體檢，啟動改善補救計畫，將持續升級竹北。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月3日
竹北市長鄭朝方（前中）就職滿100天，他3日表示，3個月來市公所團隊市政改革，完成竹北紓困金發放2階段，以及展開既有公設大體檢，啟動改善補救計畫，將持續升級竹北。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）竹北市長鄭朝方就職滿100天，他今天表示，3個月來市公所團隊市政改革，完成竹北紓困金發放2階段，以及展開既有公設大體檢，啟動改善補救計畫，持續升級竹北。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，鄭朝方上任滿100天，也向市民交出成績單，3個月來陸續完成竹北6000民生紓困金發放，結合e化發放政策，雙政見達標；公共建設方面，執行既有公設補救計畫，改善老舊廁所及建物等。

鄭朝方透過新聞資料指出，今天是上任滿100天的日子別具意義，3個月市公所團隊推動執行各項市政改革，其中竹北紓困金發放已順利完成第1、2階段「溫馨直送」及「e化申請」，近18萬人完成領取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭朝方說，市公所同步著重公共建設改善，展開既有公設大體檢，啟動改善補救計畫，率先針對老舊公廁進行翻修整建，預計今年將全數完成。此外，也在第四公墓納骨塔修繕更新設備，完成祭祀環境修繕。

市政軟實力方面，鄭朝方指出，今年初的竹北燈會，10天展期吸引40萬人次造訪，創下歷年最高紀錄，目前正舉辦兒童藝術節，不僅有副總統賴清德為活動揭幕，吸引不少親子參加。（編輯：張銘坤）1120403

#鄭朝方
#竹北
#竹北市公所
鄭朝方
民進黨新竹縣黨部辦公益捐血 200袋血液入庫竹北兒藝節 賴副總統化身探險大隊長與孩童同樂
賴清德
民進黨12日正式提名賴清德選總統 14立委選區將初選賴副總統：守護台灣主權挑戰大 需靠眾人團結合作
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族