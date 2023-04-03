連假好天氣出遊趣 中部景點及麗寶樂園湧人潮

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）清明兒童連假，許多人趁著好天氣出遊，台中市麗寶樂園渡假區今天一早吸引許多民眾排隊進場，人龍綿延逾300公尺，和平山區的武陵農場遊客也大增，民眾連假搶出遊。

清明連假邁入第3天，中部一早天氣晴朗，因應連假旅遊潮，麗寶樂園渡假區祭出12歲以下只要新台幣99元的優惠，吸引不少家庭一早排隊購票入園，上午不到9時30分，入場人龍綿延已逾300公尺。

麗寶樂園透過文字稿指出，樂園全新推出「小丑派對秀」小朋友能上台與小丑玩遊戲，充滿互動的表演廣受親子家庭喜愛；麗寶福容大飯店還有LINE FRIENDS 主題房，包括「糖果樂園」、「童話森林」等場景，在兒童節連假期間訂房率都提高3成以上。

高雄來的鄭小姐說，今天揪了10個家庭、30多個人一起來樂園，不少小朋友可使用12歲以下99元優惠，省了近萬元，非常划算；一早就搶先卡位排到隊伍最前面的葉先生表示，專程為了麗寶斷軌雲霄飛車「搶救地心」而來，因為上個月來玩，巧遇設施年度保養，這次預計要坐好坐滿，好好享受假期。

武陵農場截至下午1時許，也有1240人次進場，東勢林場今天約有1000多人入場。

許多民眾趁著連假出遊，高公局統計，今天上午11時，國道1號北向彰化交流道路段及台中至大雅路段車多，行車秩序尚良好。（編輯：陳仁華）1120403