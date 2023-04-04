黃偉哲會面日本前橋市長 行銷台南農產

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台南市長黃偉哲（左）訪日，並與日本群馬縣前橋市長山本龍（右）會面，雙方對台南農產在日本最大公路休息站「前橋赤城」上架有高度共識。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年4月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台灣虎航「台南-仙台」1日包機直航起飛，台南市長黃偉哲也搭機訪日，且和群馬縣前橋市長山本龍會面，雙方對台南農產在日本最大公路休息站「前橋赤城」上架有高度共識。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲和山本龍會面洽談，山本龍和當地議員說，前橋市一向大力支持台灣，前橋市議會也準備籌組台灣友好小組，規劃5月訪問台南。

山本龍等人對今年東京食品展上台南農產印象深刻，希望在群馬縣「前橋赤城（まえばし赤城）」休息站開闢台南專區常設銷售，讓日本民眾享受台南美味。

黃偉哲則感謝前橋市對台南農產的肯定，也一定會盡力協助，提供品質優良、產量穩定農產品給前橋市銷售。

黃偉哲表示，台南和前橋市有悠久羈絆，日治時期最後一任台南市長羽鳥又男就是出身前橋市，且在任內修復赤崁樓；台南和前橋市近期也舉辦城市文學展，交流雙邊文化。

黃偉哲說，「前橋赤城」休息站有近500個車位，是今年3月剛啟用的新設施，集結群馬、埼玉等地名產，更有泡湯區，台南農產在此展售，將大幅提高知名度與銷量。（編輯：黃世雅）1120404