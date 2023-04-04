飛鳳山猴子出沒破壞轎車 竹縣府設誘捕籠

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新竹縣議員朱健銘4日表示，有民眾到飛鳳山遊玩時，停放的轎車（右2）後照鏡遭猴子破壞。（新竹縣議員朱健銘提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）無黨籍新竹縣議員朱健銘說，昨天獲報有民眾到飛鳳山遊玩時，轎車後照鏡遭猴子破壞；新竹縣政府今天表示，現場已設誘捕籠，與團隊討論如何解決，維護遊客安全。

朱健銘告訴中央社記者，接獲民眾陳情，當時車停在山坡上停車格，卻被一隻猴子破壞後照鏡等，擔心猴子未來可能攻擊人，希望相關單位協助處理。

朱健銘說，飛鳳山猴子應不只一隻，山友、遊客也知道這情形，會用保護套保護轎車後照鏡，避免遭破壞。

竹縣府農業處對中央社記者表示，初步研判出沒於飛鳳山的猴子應為台灣獼猴，目前設2個誘捕籠，後續再討論如何解決；民眾如果遇見猴子，不要餵食，以免猴子呼朋引伴，吸引更多猴子聚集。

至於是否吹箭或麻醉槍捕捉？農業處表示，還要與新竹縣動物保護防疫所討論，但野外本來就有野生動物，暫不考慮這方式。（編輯：李明宗）1120404