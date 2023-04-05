清明祭祖 桃園新屋葉五美公祠逾8000人參加

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桃園市有200多年歷史的新屋葉五美公祠清明祭祖活動5日盛大舉行，預估有超過8000人參加。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 112年4月5日

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市有200多年歷史的新屋葉五美公祠清明祭祖活動，今天盛大舉行。葉春日公派下協進會理事長葉國傑說，這是疫情後最大規模祭祖，預估海內外有逾8000人返鄉參加。

葉國傑接受媒體聯訪時表示，這是疫情後首次最盛大的祭祖活動，比照往年，海內外宗親返台齊聚祭祖，今天預估有超過8000人；祖宗規定要在每年4月5日清明當天吉時祭拜，這項傳統已經傳承15代、約200多年。

桃園市長張善政上午也前往新屋區出席葉家祭祖活動，他說，約莫270年前，葉春日公來台在新屋一帶建立家業，其5個孫子分別以「榮、華、富、貴、春」命名，榮華富貴春正代表人生最美的5件事，因此稱為「葉五美公」。

張善政說，葉五美公祭祖是台灣規模最大的清明祭祖傳統，尤其今年疫情稍微舒緩後，約有8000名葉家後代從世界各地抵達新屋祭祖，讓他內心相當感動。（編輯：方沛清）1120405