迎落羽松美景 竹縣推3景點邀民眾走訪

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府今天推薦縣內3處落羽松景點，分別在新埔鎮照門休閒農業區、橫山鄉韓屋大埤以及北埔鄉六塘夢幻落羽松，縣長楊文科說，邀請民眾來訪，欣賞燦爛金黃的落羽松。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹縣各地落羽松紛紛由綠轉紅，成為冬日美景，縣府推薦3處夢幻落羽松景點分別位於新埔鎮照門休閒農業區、橫山鄉韓屋大埤以及北埔鄉六塘，邀請民眾來感受竹縣山水之美。

縣府表示，新埔鎮照門休閒農業區占地面積約300公頃，農業區內有超過百棵筆直挺立的落羽松，夏季呈現翠綠色調，冬季則迎來了火紅美景。

縣府指出，橫山鄉韓屋大埤位於竹34線鄉道附近，沿著水圳兩側綿延種植一排排落羽松，壯觀且緋紅景象如童話小鎮一般。

縣府說，北埔鄉六塘的落羽松以圍繞著愛心湖泊而著名，緋紅的落羽松倒映在湖泊上，呈現滿滿浪漫氛圍，民眾可沿水塘附近漫步，感受冬日特有景色。

縣府表示，由於今年冬季冷得較晚，1月上旬竹縣各地落羽松才紛紛轉紅，預計美景可維持到2月初，邀請民眾把握時間，欣賞季節限定美景。

縣府表示，落羽松屬杉樹的一種，葉質薄似羽毛，透過寒流催化，原本綠葉轉趨濃豔紅色，而在枝葉凋零時，彷若羽毛般輕盈地緩緩落下，故名落羽松。（編輯：方沛清）1130124