全國蜜棗評鑑 高雄大社陳清良2度榮登蜜棗王

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄大社區農友陳清良繼107年後再奪全國蜜棗評鑑冠軍，參賽蜜棗品種為高雄12號珍愛，榮登「蜜棗王」，高市農業局指出，高雄農友更囊括亞軍、季軍等20組獎項。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，農業部高雄區農業改良場舉辦「2024全國棗優質管理果園評鑑」，由陳清良勇奪冠軍，他曾於民國107年獲得冠軍，今年再度榮登寶座，參賽品種為高雄12號珍愛，平均果重達6兩，口感清脆多汁並通過產銷履歷驗證。

陳清良表示，利用不同品種特性錯開產期，同時分散人力需求，有效管理果園才能維持蜜棗品質。

農業局指出，113年度全國蜜棗評鑑大社區農會共獲得冠軍、亞軍、優良獎及果品優選7人、燕巢區農會榮獲季軍、優良獎及果品優選組10人、岡山區農會優良獎及果品優選2人、六龜區獲得果品優選1人。

另外，高雄農改場同時舉辦的「2024全國蓮霧優質管理果園評鑑」六龜區農友馬明德也獲得果品優選，是高雄首位獲獎的蓮霧農。

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今年蜜棗評鑑共有來自台南、高雄、屏東等73組參賽，評鑑內容包括果品品質與田間管理技術優劣2階段綜合評比，不僅需要注重果品品質，更要落實田間作物健康管理措施。

第1階段果品評鑑依外觀、重量、糖度、口感及安全進行評比，選出12組（名）入圍者進入第2階段果園管理措施評比，果園必須符合健康管理為原則。所有參賽蜜棗須於賽前抽樣送請農業試驗所，以生化法檢測農藥殘留，若不合格即喪失資格。（編輯：郭諭儒）1130127