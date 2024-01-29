高市中運1600公尺接力 後勁國中亞軍改寫校史紀錄

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高市後勁國中於113年度高雄市中等學校運動會勇奪3金5銀1銅創佳績；尤其男子1600公尺接力競賽項目，以3分40秒50成績獲亞軍，僅落後冠軍隊伍不到1秒，但也成功改寫校史紀錄。

後勁國中發布新聞稿表示，後勁國中學生楊柏安、謝中青、蔡博丞和洪士程，在113年高雄市中等學校運動會田徑賽以3分40秒50成績獲1600公尺接力亞軍，只以0.78秒的微幅差距落後於鳳甲國中。

教練張耀仁表示，後勁國中接力隊成軍至今只有短短1個月，學生表現成績優秀，遠遠超過自己預期，另外國二楊柏安補足戰力，他為了一圓田徑夢，1個月前才從七賢國中轉學到後勁國中，成為接力隊強棒。

張耀仁說，楊柏安是用生命在跑步的學生，尤其對短跑非常痴迷，轉學到後勁國中後，只能先就讀普通班，利用放學後時間跟著田徑隊一起練習，他訓練專注、不畏艱苦、臨場無畏、拼搏力強，是難得一見田徑選手。

教練呂林妃說，4名參賽學生不斷練習基本跑步訓練技巧，其中楊柏安在市中運100公尺比賽，也跑出11.93秒個人最佳成績，400公尺也大幅進步10秒，跑進55秒內。

校方表示，楊柏安為自己立下宏願，希望能追隨全運會三銀得主學長林祐賢腳步，繼續努力訓練，達標個人100、200公尺全中運參賽標準，為高雄市爭取榮譽。

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後勁國中校長蔡嘉興表示，後勁國中擁有最專業田徑訓練團隊，教練總是不計辛勞付出，每天早上6時就看到田徑隊在操場晨訓，原來應在下午4時就結束的專長訓練，經常延長至晚上6時過後。

蔡嘉興說，學生以最好表現回饋教練的用心，這次市中運共囊括3金5銀1銅的好成績，女子組更獲團體總錦標第3名；田徑隊選手約好3月的港都盃要再拚一場，其中1600公尺男子接力要跑進3分38秒內，取得第1張全國中等學校運動會的接力賽參賽門票。（編輯：陳仁華）1130129