新北捷運限量賞櫻一日票 淡海或安坑輕軌無限搭

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（中央社記者高華謙新北1日電）櫻花季到來，淡水無極天元宮、安坑陽光運動公園都可賞櫻，新北捷運公司推出限量「櫻花輕軌一日票」，單日可無限次搭乘淡海輕軌或安坑輕軌，但不能跨條搭乘，售價新台幣50元。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，配合新北市櫻花季活動「新北蒔花好綻－2024花見櫻花季」，推出「櫻花輕軌一日票」，每人限購5張，5日起開賣至售完為止。

捷運公司指出，「櫻花輕軌一日票」，民眾若要搭淡海輕軌，能在淡海輕軌紅樹林站、漁人碼頭站向站務人員購買；欲搭乘安坑輕軌，可在環狀線十四張站向站務人員購買，當天可無限次搭乘單條輕軌。

「新北蒔花好綻－2024花見櫻花季」，捷運公司表示，自2月5日（週一）至2月18日（週日）每日下午4時30分至晚間8時30分於北海岸賞櫻盛地淡水無極天元宮園區展開，不僅白天能欣賞粉櫻，夜間也會投射光雕效果在櫻花樹上，賞花期約至2月底。

捷運公司指出，想賞櫻的民眾可搭乘淡海輕軌到V05淡金北新站，轉乘866、875、876、877路線巴士，或騎乘YouBike約25分鐘即可抵達，同時沿線V03淡金鄧公站有滬尾櫻花大道、V05淡金北新站旁有公司田溪的北投子櫻花步道。

除了淡海輕軌，捷運公司表示，位於安坑輕軌K07站的陽光運動公園也可賞櫻，搭配公園內多項親子全齡設施，春節期間非常適合全家出遊。

另外，在淡海輕軌及安坑輕軌各推出特色紀念章，採櫻粉色票面搭配桃色印泥，在淡海輕軌V01紅樹林站及環狀線十四張站可以蒐集。

捷運公司指出，自2月5日起，凡購買並與櫻花一日票合影或打卡，上傳至新北捷運粉專參與抽獎，有機會得到星巴克限定櫻花杯及飲料券，詳情可上新北捷運臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：戴光育）1130201