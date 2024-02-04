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淘汰高齡機車換電動機車 彰縣補助金提高成1萬

2024/2/4 13:01
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（中央社記者吳哲豪彰化縣4日電）為鼓勵彰化縣民淘汰高齡機車換成電動機車，彰縣今天指出，今年補助金從8000元增加成1萬元，另與機車公會合作，今年線上申請機車汰舊換新補助民眾，可抽電動機車。

彰化縣環保局今天發布新聞表示，為達成淨零碳排目標，鼓勵民眾淘汰高車齡機車，換成無碳電動機車，今年將購買電動機車的補助金從新台幣8000元提升到1萬元，如再加上環境部等單位補助，最高可享有1萬9300元的補助。

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彰縣環保局指出，民眾如淘汰老舊機車換購電動機車，前往環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請可獲補助2300元，經濟部補助7000元與縣府補助1萬元，最高可領1萬9300元，補助收件期限至明年1月10日止，而彰化縣民淘汰老舊機車換購電動機車，還可參加抽獎，年底將抽出2輛電動機車。

彰縣環保局表示，縣內約有83萬輛機車，其中有15多萬輛高車齡機車，老舊車輛排放污染源比電動機車高出很多，歡迎民眾利用網路提出申請汰換車輛。（編輯：謝雅竹）1130204

#彰化縣
#電動機車
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