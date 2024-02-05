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春節伸展筋骨 桃園各運動中心11日起恢復開館

2024/2/5 18:03（2/5 18:51 更新）
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農曆春節連假將至，在桃園國民運動中心授課的健身教練EG（謝琮諺）表示，民眾若不想出門運動，可以自行在家進行像是深蹲、伏地挺身、棒式、分腿蹲等基本肌力訓練，輕鬆在家健身。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年2月5日
農曆春節連假將至，在桃園國民運動中心授課的健身教練EG（謝琮諺）表示，民眾若不想出門運動，可以自行在家進行像是深蹲、伏地挺身、棒式、分腿蹲等基本肌力訓練，輕鬆在家健身。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年2月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）春節將從8日持續至14日，桃園市政府體育局指出，有鑑於民眾仍有運動需求，所轄各運動中心將從11日（初二）起提供服務，歡迎民眾到場館運動筋骨，也可自行在家進行肌力訓練。

體育局今天表示，所轄的桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹及觀音國民運動中心、南平運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館、蘆竹羽球館與八德三號社會住宅微型運動中心，除9日至10日休館外，11日起至14日，從上午8時營業至下午4時， 15日起正常營業。

另外，桃園市立游泳池除11日營業時間為上午9時30分至下午4時，其餘休館日與營業時間與上述場館相同。

體育局指出，桃園市立田徑場於9日至15日都正常開放；中壢、中路網球場於9日至11日休館，12日起正常開放；南昌營區桌球館於9日至11日休館，12日起正常開放，但2月14日起至3月5日期間配合元宵燈會活動辦公室使用，將暫停開放。

春節7天連續假期間，體育局表示，桃園市敬老愛心卡第2階段加值回饋福利政策也適用，只要設籍於桃園市且持有敬老愛心卡的長者，就可免費使用運動中心等場館的「游泳池」及「體適能中心」。

桃園國民運動中心授課的健身教練EG（謝琮諺）指出，春節民眾也可在家進行基本肌力訓練，像是深蹲15至30次、伏地挺身10至20次、棒式15秒至1分鐘、分腿蹲單邊10至20次、單手或雙手持水瓶肩上推10至20次。

他說，若覺得伏地挺身難度較高，可嘗試以雙腳跪膝方式進行伏地挺身，以上每個動作5組，輕鬆在家健身。（編輯：戴光育）1130205

農曆春節將有7天連假，桃園市政府體育局表示，體育局管轄的運動中心11日（大年初二）起就提供服務，歡迎有運動需求的民眾到場館活動筋骨。（桃園市政府體育局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年2月5日
農曆春節將有7天連假，桃園市政府體育局表示，體育局管轄的運動中心11日（大年初二）起就提供服務，歡迎有運動需求的民眾到場館活動筋骨。（桃園市政府體育局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年2月5日
#桃園市
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