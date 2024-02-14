海大生推廣食魚教育 發行電子書創YT頻道

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）吳尚澤為推廣食魚教育，就讀海大時休學赴日學習，回台後出版電子書，並向基隆市府提案獲補助，創立網路頻道介紹漁業文化等，期盼讓更多國人甚至國際友人，看見台灣水產業的驕傲。

來自屏東的吳尚澤，就讀國立台灣海洋大學水產養殖學系時，原本職涯規劃想朝向研究人員，大三時，他閱讀到有關日本漁業新聞報導，提到「日本管理制度非常嚴謹且一絲不苟」，讓他萌生前往日本學習念頭。

幾經思考後，吳尚澤毅然決然休學，並在服役期間取得日文中高級檢定合格，他堅定朝目標邁進，順利應聘上的日本的漁業公司，在日本經歷1年多訓練雖然辛苦，但也從中獲得地方漁村行銷、管理等經驗。

吳尚澤家中從事水產養殖業，從小到大都離不開「魚」的話題，他從日本回台後，有感於台灣漁業技術並不亞於日本，且台灣食魚教育有非常大的發揮空間，因而興起出版台灣漁業書籍想法。

吳尚澤將想法發付諸執行，在海洋大學海洋教育中心、基隆市政府產業發展處協助下完成電子書「崁仔頂魚市場解析」，細心描繪基隆魚貨買賣流程與規則，讓不懂買魚的人也能輕鬆上手。

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專刊出版後，吳尚澤得知產發處推出青年創業育成計畫，決定以基隆崁仔頂魚市場為主題，創建YouTube頻道「海邊過日子 Living by satoumi」，提案也獲得產發處補助，經營頻道至今已延伸上傳「走進台灣各漁港」等系列影片，並教導民眾如何處理漁貨等。

吳尚澤說，他將持續秉持「無限賽局」思維，在失敗與困境中不斷茁壯，創作更多優質作品，向國人介紹各種漁業文化和知識的同時，盼讓更多國際友人看見台灣水產業的驕傲。（編輯：林恕暉）1130214