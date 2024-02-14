基市助青年返鄉創業 擴大補助年齡調高利息補貼

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市約有36萬人口，很多人每天通勤大台北上班，基隆市府為幫助青年返鄉創業，除擴大補助年齡、調高補助貸款利息外，並整修正濱紅磚屋，未來將成為青年創業諮詢場域。

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，為創造友善青年創業環境，產發處積極推動各項優惠措施，例如，青創補助擴大補助徵件年齡下修為18歲至45歲，每案最高可獲創業補助金新台幣20萬元。

林鼎超說，青創貸款利息補貼更從原本最高補貼100萬元貸款利息、補助2年，調高至補助上限200萬元貸款利息，並延長補貼5年，利息補貼經公告後，截至1月申請件數已超越歷年，市府期盼能以各項措施，協助青年度過創業初期難關。

林鼎超說，產發處並成立「青年事務委員會」，首創不限設籍基隆市，只要喜歡基隆這座海港城市就有機會成為諮詢委員，期盼藉由這個平台，讓更多青年人參與公共事務。基隆市府並與台北市、新北市、桃園市府簽署青創空間共享平台備忘錄，希望運用多元方式，讓基隆的年輕人也能享用和直轄市同樣的創業資源。

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此外，位於基隆市中正路463號的紅磚屋，建於民國37年，原為水產試驗所房產，市府向水試所撥用空間整修，林鼎超表示，正濱紅磚屋完工後將華麗變身為「青年創業育成基地」，作為青年創業諮詢場域。

「青年創業不再是單打獨鬥」，林鼎超表示，基隆市府會持續提供初期資源播下種子，透過業師創業課程活動、諮詢輔導等，厚實創業能量、加速創業育成，更多資訊可上「基隆青年夢工廠」網站查詢。（編輯：林恕暉）1130214