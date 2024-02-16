議員指延平公園設施缺墜落防護 彰縣彙整意見改善

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化市延平公園地下停車場日前啟用，議員楊子賢今天指出，樹木對應的樹穴空間不足，未來可能浮根導致路面不平、部分遊戲設施鋪面缺乏墜落防護，彰縣府表示，將彙整意見改善。

彰化縣政府工務處回應，正彙整包括議員等各機關及社團建議的相關改善意見，邀請專業單位研議改善方案，確保使用者安全與舒適度。

民進黨籍彰化縣議員楊子賢透過新聞稿指出，彰化市延平公園地下停車場啟用後，公園設施也改成兒童公園，大人小孩都利用農曆春節來到公園遊玩，有民眾發現公園有缺失，因此邀集還我特色公園行動聯盟及台灣護樹協會前往現場勘查，提供縣府建議。

楊子賢說，特公盟人員發現，部分遊戲設施鋪面缺乏墜落防護措施，遊戲時可能造成嚴重傷害，兒童遊戲場旁廁所未照顧兒童使用需求，且沙坑區未設置專用清洗區，鄰近洗手台距離太遠，兒童洗手腳時會帶沙至水泥通道，增加民眾路過時滑倒風險，期待未來能持續調整改善。

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楊子賢指出，台灣護樹協會建議，許多樹冠層高大的樹木，對應到的樹穴空間明顯不足，鋪面大量水泥化，未來會有浮根導致路面不平問題，而現有老樹、移回樹木傷痕累累，傷口都未處理，建議縣府盡快處理。

楊子賢表示，停車場設有電動車位，規劃立意良善，但在現勘時馬上有車主來陳情，建議電動車位可比照台中市在車格牌面上，加註相關占用罰則，以免油車佔用車格。（編輯：郭諭儒）1130216