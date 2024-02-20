彰市、和美將設智慧停車格 無紙化繳費方式多元

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣員林市去年率先建置路邊智慧停車格，彰化市及和美鎮今年也將跟進設置，採無紙化開單，車上不會夾上紙本停車費繳費單，民眾繳費方式更多元。

根據彰化縣政府提供資料，彰化縣內目前實施路邊停車收費的有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮及北斗鎮，其中員林市公所去年率先建置路邊智慧停車格，約有124格停車格設有智慧停車柱。

彰縣府指出，智慧停車屬無紙化開單作業，車上不會夾上紙本停車費繳費單。民眾停車後可於4座路側型智慧停車費查詢機輸入車號查詢停車費，也可隔日到4大超商門市補印繳費單繳費，或透過網路在彰縣府路邊停車繳費網線上查詢路邊停車費並補印繳費單。

彰縣交通處人員今天指出，彰化市及和美鎮今年將設置智慧停車柱，其中和美鎮有9格停車位會設路邊智慧停車柱，彰化市則會在250格停車位設停車柱。

和美鎮公所人員說明，今年將重新招標停車收費廠商，目前規劃在和美鎮愛惜路上設置路邊停車格智慧停車柱，透過攝影機記錄車牌及停車時間，民眾可在現場繳費。

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彰化市公所人員則指出，今年5月或6月會上網招標設置路邊停車格智慧停車柱，預計下半年啟用，停車格位置主要在彰化火車站光復路一帶、彰基商圈及民族路、曉陽路、華山路等市中心道路，預計250格，目標是未來彰化市路邊收費停車格，至少能有4成是智慧停車格。

彰縣交通處表示，目前智慧停車柱需建置在人行道或綠帶植栽區，才不會妨礙民眾通行，無法適用在所有路邊停車格，縣府會了解公所試辦情形及其他縣市辦理成效，共同研商及評估未來推動方式。（編輯：郭諭儒）1130220