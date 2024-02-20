更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰市、和美將設智慧停車格 無紙化繳費方式多元

2024/2/20 14:56（2/20 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣內目前有5鄉鎮市實施路邊停車收費，其中員林市已建置路邊智慧停車格（圖），約有124格停車格設有智慧停車柱，彰化市、和美鎮也將跟進設置，採無紙化開單。（員林市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年2月20日
彰化縣內目前有5鄉鎮市實施路邊停車收費，其中員林市已建置路邊智慧停車格（圖），約有124格停車格設有智慧停車柱，彰化市、和美鎮也將跟進設置，採無紙化開單。（員林市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣員林市去年率先建置路邊智慧停車格，彰化市及和美鎮今年也將跟進設置，採無紙化開單，車上不會夾上紙本停車費繳費單，民眾繳費方式更多元。

根據彰化縣政府提供資料，彰化縣內目前實施路邊停車收費的有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮及北斗鎮，其中員林市公所去年率先建置路邊智慧停車格，約有124格停車格設有智慧停車柱。

彰縣府指出，智慧停車屬無紙化開單作業，車上不會夾上紙本停車費繳費單。民眾停車後可於4座路側型智慧停車費查詢機輸入車號查詢停車費，也可隔日到4大超商門市補印繳費單繳費，或透過網路在彰縣府路邊停車繳費網線上查詢路邊停車費並補印繳費單。

彰縣交通處人員今天指出，彰化市及和美鎮今年將設置智慧停車柱，其中和美鎮有9格停車位會設路邊智慧停車柱，彰化市則會在250格停車位設停車柱。

和美鎮公所人員說明，今年將重新招標停車收費廠商，目前規劃在和美鎮愛惜路上設置路邊停車格智慧停車柱，透過攝影機記錄車牌及停車時間，民眾可在現場繳費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化市公所人員則指出，今年5月或6月會上網招標設置路邊停車格智慧停車柱，預計下半年啟用，停車格位置主要在彰化火車站光復路一帶、彰基商圈及民族路、曉陽路、華山路等市中心道路，預計250格，目標是未來彰化市路邊收費停車格，至少能有4成是智慧停車格。

彰縣交通處表示，目前智慧停車柱需建置在人行道或綠帶植栽區，才不會妨礙民眾通行，無法適用在所有路邊停車格，縣府會了解公所試辦情形及其他縣市辦理成效，共同研商及評估未來推動方式。（編輯：郭諭儒）1130220

#和美鎮
#彰化縣
#彰化市
#彰縣府交通處
#郭諭儒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48