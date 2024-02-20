阿里山遊樂區管制站活化 委外標租可供輕食等服務

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）阿里山國家森林遊樂區第一管制站，為進入森林遊樂區車輛管制的第一道關卡，也是遊客遊憩園區必經之地，嘉義分署將辦理公開標租，未來可提供遊客輕食、購買紀念品等服務。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，阿里山國家森林遊樂區第一管制站於民國101年修建，藉由景觀改善及遊憩動線改造以提升森林遊樂區遊憩品質。

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嘉義分署表示，第一管制站是遊憩遊樂區的必經之地，管制站前廣場牆壁用磁磚拼貼出阿里山意象，是遊客駐足拍照打卡熱門景點；主建物以黃檜木為主建材，搭配石板地坪、灰褐色鋼瓦屋頂等，營造融合自然景觀風格的空間。

嘉義分署指出，第一管制站1樓及地下室空間將活化運用，並辦理公開標租，1樓標租範圍約109.8平方公尺、地下室空間約167.31平方公尺，有意願廠商可於26日前投標，未來可提供遊客輕食、飲品、零售、購買紀念品等服務。詳細內容已公告於嘉義分署官方網站，或洽詢分署森林育樂科。（編輯：郭諭儒）1130220