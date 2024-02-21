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宜蘭武荖坑疑大量放生斑龜死亡 縣府先救回63隻

2024/2/21 19:32（2/21 19:51 更新）
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宜蘭縣武荖坑林道戲水區最近傳出有大量斑龜被野放後有不少卡在石縫中死亡。宜蘭縣農業處畜產科21日表示，相關野放與死亡數量尚待查證，縣府已先啟動救援作業，到場發現5隻死亡斑龜，另外帶回63隻，其中35隻情況不佳收容醫治，其他28隻健康個體將尋找合適地點野放。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年2月21日
宜蘭縣武荖坑林道戲水區最近傳出有大量斑龜被野放後有不少卡在石縫中死亡。宜蘭縣農業處畜產科21日表示，相關野放與死亡數量尚待查證，縣府已先啟動救援作業，到場發現5隻死亡斑龜，另外帶回63隻，其中35隻情況不佳收容醫治，其他28隻健康個體將尋找合適地點野放。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年2月21日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣武荖坑秘境林道，最近傳出大量野放斑龜死亡；縣府今天表示，相關數量待查證，已啟動救援作業，先帶回63隻，其中35隻狀況不佳，收容醫治。

武荖坑秘境林道戲水區最近傳出2000多隻斑龜遭野放，其中有不少卡在石縫中死亡；保育人士痛批，這種放生行為不是積陰德，而是在造孽。

宜蘭縣政府農業處畜產科今天表示，雖相關野放與死亡數量尚待查證，但縣府已啟動救援作業，今天在現場只發現5隻死亡斑龜；另外，先帶回63隻，其中35隻狀況不佳，收容醫治，其他28隻健康個體將尋找合適地點野放。

畜產科指出，斑龜屬一般類野生動物，多半生活在低海拔水域，性格溫和，在台灣常被當成寵物龜；這次事件，斑龜死亡原因與當地野放環境無關，主因可能是這些動物在被放生之前就已有舊傷或活力不佳。

畜產科表示，依野生動物保育法規定，野生動物經飼養者，非經主管機關同意不得野放，否則可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；有破壞生態，處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130221

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