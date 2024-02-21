宜蘭武荖坑疑大量放生斑龜死亡 縣府先救回63隻

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣武荖坑秘境林道，最近傳出大量野放斑龜死亡；縣府今天表示，相關數量待查證，已啟動救援作業，先帶回63隻，其中35隻狀況不佳，收容醫治。

武荖坑秘境林道戲水區最近傳出2000多隻斑龜遭野放，其中有不少卡在石縫中死亡；保育人士痛批，這種放生行為不是積陰德，而是在造孽。

宜蘭縣政府農業處畜產科今天表示，雖相關野放與死亡數量尚待查證，但縣府已啟動救援作業，今天在現場只發現5隻死亡斑龜；另外，先帶回63隻，其中35隻狀況不佳，收容醫治，其他28隻健康個體將尋找合適地點野放。

畜產科指出，斑龜屬一般類野生動物，多半生活在低海拔水域，性格溫和，在台灣常被當成寵物龜；這次事件，斑龜死亡原因與當地野放環境無關，主因可能是這些動物在被放生之前就已有舊傷或活力不佳。

畜產科表示，依野生動物保育法規定，野生動物經飼養者，非經主管機關同意不得野放，否則可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；有破壞生態，處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130221