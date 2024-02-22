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竹北打造機器人移動教室 進國中小推廣科技教育

2024/2/22 15:20（2/22 15:26 更新）
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竹北市長鄭朝方（左）22日表示，市公所編列新台幣200萬元預算盼扎根科技教育，下半年起會在西區8所國中小學先行辦理，將設置機器人移動教室。圖為鄭朝方日前與學童互動情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月22日
竹北市長鄭朝方（左）22日表示，市公所編列新台幣200萬元預算盼扎根科技教育，下半年起會在西區8所國中小學先行辦理，將設置機器人移動教室。圖為鄭朝方日前與學童互動情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，為推廣科技教育，今年編列預算於西區國中小開始實施，後續將辦機器人移動教室及AI科技體驗研習營，展現竹北科技平權、跨域共創的城市能量。

鄭朝方今天向中央社記者表示，市公所編列新台幣200萬元預算，要培養科技教育，因此從下半年起於竹北國小、新社國小、豐田國小、麻園國小、新港國小、鳳岡國小、竹北國中、鳳岡國中等西區8所國中小先行辦理。

他說，推動的方式是以設置機器人移動教室，用胖卡車開進校園，載裝大型展演機器人、小舞獅機器人等，藉由車體螢幕進行科技教育宣導，讓學生能拆解科技理論，進而融會貫通了解科技內容。

鄭朝方表示，另外也打造AI科技體驗研習營，有機器手臂概論與原理、感測器應用控制、AI視覺開發環境介紹與安裝等，讓學生能深入認識科技，並可以親自動手體驗從中學習。

鄭朝方指出，為讓科技教育扎根學校，各校也安排教師打造趣味的科技課程，也盼未來科技教育能更普及化，讓學生從小學習，能與科技世界無縫接軌。（編輯：李錫璋）1130222

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