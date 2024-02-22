凍結停車場預算又忽提解凍 成功鎮代會遭疑自廢武功

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東成功鎮第一停車場，預算4080萬元，鎮代會認為造價離譜，有條件凍結預算，今天代表會有鎮代忽提臨時動議後通過解凍；鎮代會主席陳南蓀感嘆代表會形同「自廢武功」，將保留相關法條釋疑。

成功鎮公所規劃興建多功能第一停車場，鋼棚覆蓋面積約150坪（494平方公尺），總工程經費新台幣4080萬元，分3期工程，第1期經費1380萬元，目前已完工。

由於代表會認為造價離譜，於去年10月審查預算時，以第2期工程達到50%時，再由鎮公所行文到代表會動用第3期預算，形同有條件凍結第3期預算，但第1期工程完工後，第2期工程至今尚未招標。

成功鎮代表會今天召開臨時會，鎮公所並未提案解除凍結預算，反而由鎮民代表林聰傑提臨時動議解除凍結，引起代表會主席派錯愕，兩派代表發言充滿火藥味。

林聰傑說明，成功鎮各項重大建設工程關乎成功鎮發展及鎮民福祉，第一停車場鋼棚興建工程第3期款1500萬元應予解除凍結，並建議鎮公所第2期及第3期工程一併招標發包。

鎮代陳振明首先發言反對，他說審預算時經過代表會表決通過，第2期工程達到50%時預算才能解凍，現今第2期工程連招標都沒有，鎮公所也沒提說明，反而是代表自提解凍，就像「自打嘴巴」，只要第2期工程達標，鎮公所可以提第3期預算解凍，「不知道鎮公所為何急著解凍？」

代表會副主席陳秋豆直喊「太貴了」，她說，3期工程總計鋼棚約150坪，造價4080萬元，大家看到第1期工程只有整地與約55坪的鋼棚架就1380萬元，旁邊的成功鎮多元照顧服務中心蓋得美輪美奐、還有電梯，造價也只有4200萬元。

鎮代陳婕妤表示，成功鎮公共建設、活動中心及道路多處損壞，因經費不足長期未修繕，加上遭逢去年颱風海葵侵襲更是損壞慘重，民不聊生情況，鎮長未考量挹注經費解決問題，卻仍執意進行第一停車場3期款的動支，違反地方發展的經費比例原則。

最後因覆議代表超過3人，主席陳南蓀裁示進入表決，過半數通過提案解凍第3期工程1500萬元預算，引起反對代表錯愕。

陳婕妤說，此提案顛覆之前代表會共同決議，第2期工程達到50%才能解凍預算，且前後突然翻轉的理由也沒有釐清；陳南蓀感嘆代表會形同「自廢武功」，但因是合議制，她尊重表決結果，但但質疑幕後是鎮公所在操盤有違議事規則之虞，將會保留相關法條釋疑。

成功鎮長謝淑貞在預算解凍後接受中央社記者訪問表示，有代表指多功能停車場造價太貴，以現有物價還有招標內容，這些都是公開的，貴不貴的資訊都查得到。（編輯：陳仁華）1130222