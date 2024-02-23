更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員批國中小總量管制作業慢 竹市府估下週公布

2024/2/23 19:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）民進黨新竹市議員劉彥伶今天指出，竹市府至今未公布今年總量管制學校名單，作業速度太慢，讓家長無所適從。竹市府表示，目前正進行最後確認，預計下週公布名單。

劉彥伶告訴中央社記者，竹市去年實施總量管制學校包含培英、光武及竹光等3所國中，國小有關埔、三民等2所小學，超額學生由新竹市教育處輔導轉分發到其他學校。

她說，竹市府至今未公布今年總量管制學校的名單，作業實在太慢，家長盼市府盡快公布，才可有時間進行規劃與因應。

劉彥伶指出，其中今年較有爭議是建功高中國中部是否實施總量管制，建功高中國中部多年來都希望列入總量管制學校，除因國中部學生數不斷增加外，高中部也有增班需求，市府應盡快討論解決。

對此，新竹市政府向中央社記者表示，為妥善分配教育資源，市府召開多次學區公聽會，傾聽民意並參考各縣市作法，目前正做最後階段確認，竹市今年總量管制學校預計下週公布。

至於建功高中國中部是否實施總量管制，竹市府指出，已進行討論中，後續會對外公布。（編輯：戴光育）1130223

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196