議員批國中小總量管制作業慢 竹市府估下週公布

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）民進黨新竹市議員劉彥伶今天指出，竹市府至今未公布今年總量管制學校名單，作業速度太慢，讓家長無所適從。竹市府表示，目前正進行最後確認，預計下週公布名單。

劉彥伶告訴中央社記者，竹市去年實施總量管制學校包含培英、光武及竹光等3所國中，國小有關埔、三民等2所小學，超額學生由新竹市教育處輔導轉分發到其他學校。

她說，竹市府至今未公布今年總量管制學校的名單，作業實在太慢，家長盼市府盡快公布，才可有時間進行規劃與因應。

劉彥伶指出，其中今年較有爭議是建功高中國中部是否實施總量管制，建功高中國中部多年來都希望列入總量管制學校，除因國中部學生數不斷增加外，高中部也有增班需求，市府應盡快討論解決。

對此，新竹市政府向中央社記者表示，為妥善分配教育資源，市府召開多次學區公聽會，傾聽民意並參考各縣市作法，目前正做最後階段確認，竹市今年總量管制學校預計下週公布。

至於建功高中國中部是否實施總量管制，竹市府指出，已進行討論中，後續會對外公布。（編輯：戴光育）1130223