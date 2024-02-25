北市教育局補助國中小打造會談空間 促進親師交流

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）盼營造親師生良好互動環境，台北市教育局將針對國中、小試辦親師交流計畫，補助每校最高3萬元打造會談空間，首年度預計32校辦理、共補助96萬元。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為增進親師交流、共同關心學生學習成長，今年起於國中、小試辦親師交流計畫，補助各校新台幣1至3萬元，將校內適當空間佈置成溫馨氛圍的多功能交流室，鼓勵教師以平日課餘時間和家長溝通。

教育局舉例，文山區實踐國小自109學年度第2學期的學校日開始，實施導師及科任老師與家長個別面對面談話，近3年來家長對此制度滿意度相當高，教師也表示藉由與家長溝通合作，能有效幫助學生學習。

此外，信義區興雅國中3年前將教師會空間改造，校長劉增銘介紹，這間教室在改造後被封為「興巴克」，裡面有沙發椅、茶水、烤箱等電器，讓親師可以在舒適的空間裡邊喝咖啡邊討論，教師中午時間也可以利用此空間放鬆。

教育局指出，今年預計補助20所國小共60萬元、12所國中共36萬元，將依申請狀況適當調整補助額度。（編輯：張銘坤）1120225