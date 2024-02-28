風鈴木3月迎盛開 新竹縣府公布賞花景點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）3月即將是風鈴木盛開的季節，新竹縣府今天公布賞花景點，包含新埔詹家黃金風鈴木、巨埔休閒生態農場及峨眉湖步道等，預計3月初滿開，邀民眾來賞花，走訪竹縣美景。

新竹縣政府今天向中央社記者表示，新竹縣有自然美景，在2月，尖石鄉、五峰鄉、橫山鄉、竹東鎮等各地櫻花滿開，粉嫩花色掀起賞櫻熱潮，3月將迎來風鈴木接棒開花。

縣府指出，竹縣的風鈴木近日陸續開花，今天公布賞花景點，包含有新埔詹家黃金風鈴木、巨埔休閒生態農場及峨眉湖步道，目前已開花約4至5成，預計3月初將滿開，邀民眾前往賞景。

縣府說，在新埔鎮旱坑里的詹家地主於數百公尺長的小徑兩側種植百株黃花風鈴木，供遊客免費欣賞，遊客可在此處目睹黃花風鈴木綻放美景。另在巨埔休閒生態農場，一踏入可見兩側高大風鈴木，相當壯觀。

縣府表示，峨眉鄉的峨眉湖步道每逢3月風鈴木盛開，民眾可漫步在環湖步道上，欣賞湖畔美景，感受花景環繞的美感，同時鄰近也有柚子園，還可聞到陣陣柚子花的清香，相當能放鬆心情。

縣府指出，上述賞花景點均當地民眾栽種且無償提供欣賞，盼民眾前往賞花時要注意保持環境整潔，愛護自然資源，共同維護美麗的景色。（編輯：李錫璋）1130228