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黑熊森遊會桃園登場 協助親子建立國防意識

2024/3/2 16:15（3/2 16:26 更新）
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黑熊學院2日在桃園市平鎮區舉辦「黑熊森遊會」，盼透過寓教於樂方式向親子族群推廣防災及民防意識，現場安排人員指導大小朋友如何組成避難背包，並了解內容物用途等。中央社記者葉臻攝 113年3月2日
黑熊學院2日在桃園市平鎮區舉辦「黑熊森遊會」，盼透過寓教於樂方式向親子族群推廣防災及民防意識，現場安排人員指導大小朋友如何組成避難背包，並了解內容物用途等。中央社記者葉臻攝 113年3月2日
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（中央社記者葉臻桃園2日電）宗旨為推動全民國防的黑熊學院今天在桃園市平鎮區舉辦「黑熊森遊會」，推廣親子防災民防意識；黑熊學院執行長朱福銘說，全民應有民防意識，尤其對應兩岸情勢，建立國防意識更有必要。

黑熊學院下午在平鎮區新勢公園舉辦「黑熊森遊會—親子防災暨民防意識推廣園遊會」，這是自去年夏季首次舉辦以來第3屆，不僅是首次在大台北地區外舉辦，也是今年度全台巡迴首站，約有上百人到場參與。

朱福銘向現場媒體表示，舉辦黑熊森遊會的目的，是透過活動讓台灣民眾提升民防意識，並將急救、避難等知識技能化為行動；活動主要針對6到12歲的小朋友。

朱福銘也說，對應兩岸情勢、台灣現在的處境，建立這樣的國防意識更有其必要性，台灣現在處在相對緊張的狀況，但不管有沒有這種狀況，民防都是全民應該要有的意識，例如北歐的基礎教育就有民防課程，台灣算是在補基本功。

活動設置8個關卡，讓民眾學習判斷安全的掩護方式、建立戰前意識、避難準備工作等，體驗關卡則能學習簡易的傷口包紮、依線索找出口，以及教導小朋友將家人受傷資訊提供給救護人員、親子共組避難背包等。（編輯：張銘坤）1130302

黑熊學院2日在桃園市平鎮區舉辦「黑熊森遊會–親子防災暨民防意識推廣園遊會」，邀請親子檔攜手闖關，共同提升對災害及戰爭的意識和準備能力。中央社記者葉臻攝 113年3月2日
黑熊學院2日在桃園市平鎮區舉辦「黑熊森遊會–親子防災暨民防意識推廣園遊會」，邀請親子檔攜手闖關，共同提升對災害及戰爭的意識和準備能力。中央社記者葉臻攝 113年3月2日
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